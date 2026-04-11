Presidente Balcázar votará en Chiclayo: ODPE garantiza seguridad en el colegio Labarthe para este 12 de abril

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El mandatario José María Balcázar Zelada ya se encuentra en Chiclayo para participar en los comicios del 12 de abril. La ODPE finalizó el acondicionamiento del colegio Pedro Labarthe para recibir al jefe de Estado.

Esta visita presidencial ha generado gran expectativa entre los ciudadanos chiclayanos, quienes acudirán a las urnas mañana domingo. El despliegue de seguridad es total en las inmediaciones del centro educativo para evitar cualquier inconveniente logístico.

Detalles técnicos del sufragio presidencial

Según José Tecsihua Quispe, jefe de la ODPE Chiclayo, se han verificado minuciosamente las instalaciones del colegio Labarthe. El funcionario destacó que el aula y el pabellón asignados ya se encuentran debidamente señalizados para el proceso.

"Estamos verificando que el local de votación ya esté en las condiciones apropiadas. La seguridad externa está a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la interna por las Fuerzas Armadas", manifestó Tecsihua sobre el despliegue.

El representante del organismo electoral detalló que el mandatario cumplirá con su deber ciudadano en el pabellón 200, aula 201. Esta ubicación estratégica permitirá un acceso controlado para evitar aglomeraciones durante el esperado sufragio presidencial.

"Seguridad del Estado se encarga de toda la trayectoria del presidente de la República. Le hemos facilitado el acceso para que pueda identificar su aula de votación rápidamente", señaló el jefe de la oficina descentralizada.

Las autoridades electorales han confirmado que todo el material de sufragio ya se encuentra custodiado dentro del recinto escolar. El personal de la oficina descentralizada trabaja arduamente para asegurar una jornada democrática sin mayores contratiempos.

Seguridad y civismo en la jornada

De acuerdo con lo informado por la institución electoral, el despliegue militar busca proteger el derecho al voto de los peruanos. La presencia de las fuerzas del orden será constante desde la apertura de mesas.

"De esta forma se busca dar el ejemplo al país de que el acto electoral es un derecho democrático importante. Esto comprende a los más de veintisiete millones de peruanos habilitados", añadió el funcionario Tecsihua.

El proceso electoral en Chiclayo contará con el monitoreo constante de los fiscalizadores del JNE. Se espera que la jornada transcurra con normalidad y los resultados se procesen con la transparencia debida.

La coordinación entre instituciones garantiza que este 12 de abril sea una fiesta democrática ejemplar. El presidente José María Balcázar emitirá su voto en el colegio Labarthe de Chiclayo bajo el resguardo de la ODPE.

El personal militar permanecerá vigilante en los exteriores del colegio Pedro Labarthe hasta que concluya el conteo de actas. Se han establecido protocolos estrictos para garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada este domingo electoral.