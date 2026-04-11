Temblor HOY en Perú: ¿Qué magnitud tuvo el sismo reportado esta noche?

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche del sábado 11 de abril en el norte del país, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El evento ocurrió exactamente a las 19:22:44 horas, con una profundidad de 51 kilómetros, a 72 kilómetros de Zarumilla, en Tumbes. Lo que indica que se trató de un movimiento de nivel moderado hacia el interior de la corteza terrestre. Este tipo de sismos, por sus características, suelen sentirse de manera leve en superficie y no generan daños significativos.

Según el informe técnico, el epicentro fue localizado en coordenadas latitud -2.89 y longitud -80.50, en una zona del norte del país. Como ocurre en la mayoría de estos casos, el IGP monitorea constantemente la actividad sísmica y difunde los reportes en tiempo real para mantener informada a la población.

Perú se encuentra en una región altamente sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que explica la frecuente ocurrencia de estos fenómenos naturales en distintas zonas del país.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0198

Fecha y Hora Local: 11/04/2026 19:22:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 51km

Latitud: -2.89

Longitud: -80.50

Referencia: 72 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/AtdXyJiLLQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 12, 2026

¿Por qué ocurren tantos sismos en el Perú?

El territorio peruano forma parte de una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Esto se debe a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, cuyo choque constante genera liberación de energía en forma de temblores.

De acuerdo con especialistas del IGP, estos movimientos son normales dentro del contexto geológico del país y, en su mayoría, no representan peligro. Sin embargo, recuerdan la importancia de mantener una cultura de prevención ante posibles eventos de mayor magnitud.

#PoliDatos 🎒 | Recuerda: Durante un #temblor, no pierdas la calma. Un #sismo no avisa, pero si podemos estar listos para tener lo necesario. En esta gráfica te aconsejamos lo que deberías tener en tu mochila de emergencia.#VidaQueCuidaTuVida pic.twitter.com/J5dDhgjBFy — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 26, 2026

Recomendaciones básicas ante un sismo

Ante la ocurrencia de un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma y ubicar zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. Asimismo, es clave contar con una mochila de emergencia con artículos esenciales como agua, alimentos no perecibles, linterna y botiquín.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) insiste en la preparación constante de la población, ya que el Perú continuará registrando actividad sísmica de manera permanente debido a su ubicación geográfica.

Este evento sísmico vuelve a poner en evidencia la constante actividad geológica en el país y la necesidad de no bajar la guardia. Aunque se trató de un movimiento de baja magnitud y sin reportes de daños, especialistas insisten en que cada temblor debe asumirse como una oportunidad para reforzar la prevención, revisar planes de evacuación y mantener siempre lista la mochila de emergencia.