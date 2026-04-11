Minsa niega cobros ilegales por "asignación directa" de plazas Serums 2026-I

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) negó la información que circula en redes sociales sobre una supuesta "asignación directa de plazas" al Serums 2026-I a cambio de una retribución económica ilegal. Según la entidad, esto busca estafar a los postulantes.

Minsa niega cobrar ilegalmente a cambio de plazas al Serums

Según la Dirección General de Personal de Salud (Digep), el proceso del Servicio Rural y Urbano Marginal (Serums) se desarrolla con la presencia de instituciones veedoras que velan porque la adjudicación de las plazas se realice por orden de mérito y vía canales oficiales de la institución.

Además, la Digep subrayó que ninguna persona, grupo o intermediario está autorizado para gestionar cupos, alterar resultados o garantizar plazas fuera del proceso regular.

Reiteraron que la asignación se rige "por normas claras, públicas y transparentes".

Ante ello, el Minsa exhortó a los profesionales de la salud a no compartir su información personal, como usuarios o contraseñas de plataformas oficiales, ni a realizar pagos a terceros que ofrezcan este tipo de servicios fraudulentos.

𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝐈: 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 "𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚"



El sector recuerda que todos los procesos se realizan de manera... pic.twitter.com/iHshUucLyO — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 12, 2026

"Estas prácticas no solo ponen en riesgo la seguridad e la información, sino también pueden derivar en delitos informátivos y estafas", indicó el sector Salud.

Finalmente, el sector Salud hizo un llamado a la ciudadanía a no dudar en denunciar este tipo de hechos ante las autoridades competentes, para identificar y sancionar a los responsables.

¿Qué es el SERUMS?

Creado en 1981, el Serums es una política de estado que tiene el objetivo de asignar personal capacitado a las zonas rurales del interior del país con mayores brechas de atención. Es requisito indispensable para ocupar cargos en entidades públicas, iniciar una especialización profesional, entre otros.

El examen está diseñado para evaluar a profesionales de 12 ramas de las ciencias de la salud, como Medicina, Odontología, Enfermería, Obstetricia y Química Farmacéutica.

Asimismo, están convocados especialistas en Nutrición, Tecnología Médica (en sus diversas menciones), Trabajo Social, Biología, Psicología, Medicina Veterinaria e Ingeniería Sanitaria.

Para acceder a esta evaluación, el Minsa solicita únicamente dos requisitos fundamentales: contar con el título profesional debidamente inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu y presentar el documento de identidad vigente (DNI o carné de extranjería).

El Ministerio de Salud rechazó ofrecer la asignación directa de plazas a postulantes para el período 2026-I del Serums a cambio de pagos económicos ilegales.