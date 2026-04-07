Futbolista argentino hace pública su homosexualidad y esta fue la inesperada postura de su club

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista argentino Ignacio Lago sorprendió a todos al hacer pública su homosexualidad durante una entrevista, dejando claro su amor y relación, pero la sorpresa vino de su club, Colón de Santa Fe, que mostró una inesperada postura hacia su delantero.

Futbolista revela su homosexualidad

Todo ocurrió el 20 de julio de 2025, durante la emisión de un programa partidario de Colón de Santa Fe. Ahí, Ignacio Lago, delantero de 23 años, fue sorprendido con un video preparado por la producción, en el que aparecían sus abuelos y su pareja dedicándole un mensaje especial.

Lo que parecía una dinámica habitual terminó convirtiéndose en un hecho significativo: su pareja le habló abiertamente en cámara, visibilizando así su relación. Sin necesidad de grandes anuncios ni declaraciones formales, el futbolista argentino hizo pública su homosexualidad de manera natural.

El mensaje fue directo y cargado de afecto: "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que eres. Sé toda la garra que le pones a esto, sé que tienes un sueño..."

El cierre del video también impactó: "Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad".

Tras ver las imágenes, Ignacio Lago no ocultó su emoción y respondió con total sinceridad: "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar".

Club respalda a su futbolista

Lo más llamativo de esta historia no fue solo el gesto, sino el tiempo que tardó en hacerse viral. Recién nueve meses después, el momento comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios.

¿La razón? En Santa Fe, según se comenta, la orientación sexual del jugador ya era conocida y tomada con total naturalidad. Ni el plantel, ni los dirigentes, ni los hinchas lo consideraron un tema central.

Incluso, desde el entorno del club explicaron cómo se vivió ese instante: "En todos los programas les compartimos a los futbolistas un video con un mensaje sorpresa. En este caso, hablaron sus abuelos y su pareja. Para nosotros fue muy natural".

Y agregaron: "Acá, cuando salió el programa, ningún medio hizo hincapié en este detalle. Nacho lo tomó muy bien, no necesitó ningún tipo de acompañamiento".

No fue el primero en hablar

Aunque hoy su historia recorre el mundo, lo cierto es que no es el primer caso. En 2020, el arquero Nicolás Fernández ya había dado un paso similar en una liga regional, al contar abiertamente su orientación sexual.

En aquel entonces, también habló sin rodeos: "Soy feliz. Gracias a quienes lo entienden. Y perdón a quién no. Un género no determina nada y mucho menos habla de quién soy como persona. Estoy enamorado y sí, de alguien de mi mismo sexo".

Su testimonio dejó en evidencia una realidad: muchos futbolistas no lo cuentan por miedo. Por eso, cada historia que sale a la luz sigue teniendo un peso especial.

Así, el futbolista argentino Ignacio Lago hizo pública su homosexualidad, y el club Colón de Santa Fe sorprendió con una postura de acompañamiento y comprensión.