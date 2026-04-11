Empresa peruana de aceites gana proceso contra McDonald's y logra la inscripción de su marca en Indecopi

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) falló a favor de una empresa peruana en un proceso de oposición presentado por la multinacional cadena de hamburguesas McDonald's, permitiendo la inscripción de su marca en el registro nacional.

La resolución marca un precedente en la defensa de los emprendimientos locales frente a cuestionamientos de grandes corporaciones en el extranjero.

Multinacional alegó que marca peruana usa parte de su nombre

McDonald's había solicitado que se deniegue el registro de la marca peruana dedicada a la comercialización de aceites comestibles, de nombre "McOils", alegando que podía generar confusión con su denominación, siendo que el uso del prefijo "MC" podría, según advertían, "implicar un aprovechamiento indebido de su prestigio en el mercado" ya adquirido.

Sin embargo, Indecopi concluyó, tras evaluar los argumentos, que el uso de dicho elemento en el nombre resultaba ser de uso común y no constituía factor alguno que resulte determinante para que el consumidor confunda ambas marcas, sumándole a ello las diferencias fonéticas y gráficas en los logos, así como la naturaleza de cada empresa.

"La Sala del Indecopi concluyó que el elemento "MC" es de uso común en el mercado y no resulta suficiente, por sí solo, para generar semejanza entre marcas. (...) Asimismo, la autoridad precisó que los productos que distinguirá "MCOIL'S" —aceites y grasas comestibles— tienen distinta naturaleza y finalidad frente a los servicios asociados a restaurantes que identifica la marca McDonald's, lo que reduce la posibilidad de confusión en el público consumidor", señaló el organismo.

Indecopi establece diferencia visual entre ambas marcas

No se vulnera la propiedad intelectual

El organismo determinó, a través de la Resolución N.º 451-2026/TPI, que la coexistencia de ambas marcas en el mercado no vulnera la normativa de propiedad intelectual ni afecta la distintividad de la multinacional. Con ello, la empresa peruana obtuvo el derecho de usar y proteger su marca en el territorio nacional, consolidando su identidad comercial frente a la competencia.

La resolución ha sido destacada como un ejemplo de cómo los sistemas de protección de propiedad intelectual pueden garantizar un equilibrio entre los derechos de grandes corporaciones y los de empresas locales.

McDonald's interpuso una apelación para anular decisión, pero resultó infundada.

Casos similares se han presentado en otros países, donde pequeñas empresas han enfrentado procesos de oposición por parte de multinacionales con marcas reconocidas. En muchos de ellos, las autoridades han optado por proteger la innovación y la identidad local, siempre que no exista riesgo real de confusión para los consumidores.

El fallo representa un triunfo para la defensa de la propiedad intelectual nacional. Más allá de la disputa puntual, la decisión envía un mensaje claro: los emprendimientos locales tienen derecho a consolidar sus marcas y competir en igualdad de condiciones, siempre que cumplan con los criterios de distintividad y legalidad establecidos.