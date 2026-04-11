Hombre fue declarado muerto y minutos después despierta en la morgue: Así ocurrió el insólito hecho

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un episodio impactante así como desconcertante ocurrió en Paraguay, donde un hombre que había sufrido un paro cardíaco fue declarado muerto, pero minutos después volvió a mostrar signos vitales en la morgue tras realizarse un procedimiento con agua fría.

Hombre sufre paro cardíaco y es declarado muerto en Paraguay

El insólito hecho se registró en Asunción, capital de Paraguay, sacudiendo al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, cuando un hombre de 41 años, identificado como Ramón Zaracho, fue declarado muerto, sin embargo, minutos después recuperó el pulso cuando ya se encontraba en la morgue.

El varón había ingresado inicialmente a un centro asistencial por presentar unas heridas que fueron declaradas como quemaduras de tercer grado. Ello obligó a los médicos a ordenar su remisión con urgencia al hospital especializado citado anteriormente.

En medio del traslado en ambulancia, la situación se complicó mucho más. De acuerdo al reporte del personal paramédico, Zaracho fue víctima de un paro cardiorrespiratorio en pleno trayecto y dejó de presentar signos vitales. Frente a este panorama, los especialistas optaron por retornar inmediatamente al nosocomio de origen para intentar estabilizarlo.

Tras llegar a las inmediaciones del lugar, los doctores realizaron varios métodos de reanimación, pero no tuvieron éxito. Así, al percatarse que ya no contaba con signos vitales, el paciente fue declarado oficialmente muerto y su cuerpo fue derivado a la morgue, en la que se iba a dar inicio a los procedimientos correspondientes.

Un hombre de 41 años, identificado como Ramón Zaracho con quemaduras de tercer grado, fue dado por fallecido tras sufrir un paro cardiaco. Sin embargo, minutos después, recuperó el pulso en la morgue, en un episodio que el director del hospital atribuye a un posible estado de... pic.twitter.com/2E3zcT5yQc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 10, 2026

Así despertó el hombre en la morgue tras ser declarado muerto

No obstante, lo que sucedió después puede haber dejado atónito a cualquier persona. Mientras que funcionarios de una funeraria realizaban maniobras sobre el cuerpo del hombre y le aplicaban agua fría, este reaccionó de manera inesperada evidenciando que aún estaba con vida.

Luego fue llevado nuevamente al área de urgencias del hospital. Allí, los médicos confirmaron que había recuperado el pulso y procedieron a estabilizarlo. Debido a su estado de salud fue trasladado de emergencia al Hospital del Quemado, en Asunción, donde permanece en observación.

Por su parte, Roberto González, director del centro asistencial, indicó que una posible razón de lo que sucedió sería un episodio de catalepsia , condición poco frecuente que puede ocasionar que una persona no presente signos vitales por un determinado momento.

Pese a ser declarado muerto debido a un paro cardiorrespiratorio, en Asunción, capital de Paraguay, un hombre despertó en la morgue tras ser manipulado con agua fría, en un caso que los médicos atribuyen a una posible catalepsia.