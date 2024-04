¡Lo recuerda! Carla García y el emotivo mensaje a su padre Alan García tras cinco años de su muerte

17/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, 17 de abril, se cumplen cinco años de la muerte del expresidente de la República, Alan García. Por ello, su hija, Carla García, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo y significativo mensaje donde afirma que lo recuerda con cariño.

Lo tiene presente

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, García Buscaglia se animó a compartir una conmovedora publicación en la que afirma que, a pesar de que su padre no se encuentra físicamente en este mundo, su compañía espiritual permanece en su corazón y sus recuerdos, así como en el resto de las personas que lo siguieron a lo largo de su trayectoria.

"Un día como hoy perdimos la presencia física de Alan, pero recibimos su compañía permanente en los corazones y el recuerdo. Sus obras, sus palabras y su risa, están con nosotros", inicia su tweet.

Enseguida, la hija del exmandatario pidió a sus seguidores elevar una oración por "las personas que viven del odio" con la finalidad de que así "sanen sus espíritus". Finaliza su mensaje con una arenga donde afirma que Alan García vivirá por siempre.

"Elevemos una oración por las personas que viven del odio, para que sanen sus espíritus. Alan Siempre", concluye la hija del exmandatario.

Elevemos una oración por las personas que viven del odio, para que sanen sus espíritus.#AlanSiempre

La carta que dejó Alan García

Acorralado por las investigaciones del 'caso Odebrecht', el expresidente Alan García acabó con su vida un día como hoy, pero cinco años atrás.

Previo a su fatídica decisión, el exmandatario escribió una carta titulada 'La razón de mi acto', que revela su sentir frente a la decisión judicial que ordenó arrestarlo preliminarmente.

"Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en dos ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento

(...) Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos.

Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo, y mi cadáver, como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes".

Debido a esta situación, Carla García compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde recuerda a su fallecido padre Alan García.