Metropolitano: ¿Cómo funciona el flujo del servicio y por qué se hacen largas colas? Concesionarios responden

08/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las largas colas en el Metropolitano son un motivo de frustración diario para miles de ciudadanos que utilizan este servicio de transporte público. La demora entre los buses y el horario que se maneja suele generar inconvenientes entre la población. Un medio local reveló a qué se debe esta situación que afecta a los peruanos.

'Panorama' dio a conocer la "tecnología" que emplea la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao para organizar el flujo del servicio de buses. El problema recae en el arcaico método que emplea el organismo técnico para la programación de las salidas: hojas de cálculo de Excel.

Flujo de buses del Metropolitano

Según se informó, es un documento que la ATU envía semanalmente a las empresas concesionarias utilizando cuadros de cálculo que destacan las horas punta con mayor afluencia de usuarios en las estaciones; sin embargo, no se especifica con claridad esta información.

En relación a esto, José Luis Díaz, representante de los concesionarios del Metropolitano, afirmó que esta programación impide que los buses sean dirigidos a las estaciones donde se requieren. Además, mencionó que el servicio ha experimentado una reducción del 25 % en el número de pasajeros, cuestionando así la falta de buses.

"La programación no permite que los buses estén en el momento adecuado donde se encuentra la demanda. [Hay] mala programación; o sea, no habría otra respuesta de ello. No se explica por qué la gente tendría que estar sufriendo la falta de unidades o estar yendo más apretada en los buses, si es que tenemos un 25 % menos de pasajeros", expresó Díaz.

Sistema deficiente en el Metropolitano

Al respecto, el presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, indicó que la ATU no da cuenta de un análisis preciso debido a que no cuentan con un software que siga el flujo de los pasajeros en tiempo real.

En tanto, el gerente general de la ATU, Amadeo Javier Flores, sostuvo que los concesionarios trabajan con esta programación de acuerdo a sus contratos. Pese a ello, admitió que el mecanismo que se emplea actual no es el ideal. Por ello, no dudó en anunciar que se encuentra trabajando en un proceso de cambio pero indicó que no depende únicamente del organismo técnico.

De esta manera, se dio a conocer que las largas colas del Metropolitano se forman debido al precario sistema que emplea la ATU para programar la salida de buses en cada estación.