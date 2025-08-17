Sismo en Lima: Entérate la magnitud del movimiento telúrico sentido este domingo 17 de agosto

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello es el reciente sismo que acaba de percibirse en la región Lima. Por tal motivo, en la siguiente nota, te brindamos todos los detalles sobre este nuevo movimiento telúrico percibido este domingo 17 de agosto.

Sismo remece Canta

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional, entidad que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo sentido la mañana de hoy se registró a 19 kilómetros al norte de Yangas, Canta - Lima.

La magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.0 en la escala de Richter, mientras que la profundidad fue de 113 kilómetros y la intensidad alcanzó un nivel V en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0542

Fecha y Hora Local: 17/08/2025 08:33:57

Magnitud: 4.0

Profundidad: 113km

Latitud: -11.52

Longitud: -76.86

Intensidad: III Yangas

Referencia: 19 km al N de Yangas, Canta - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 17, 2025

El movimiento sísmico fue percibido a las 8:33:57 en diferentes distritos de la zona conocida como "Norte Chico". De inmediato, los moradores empezaron a evacuar, tal como se llevó a cabo el último viernes 15 de agosto en el II Simulacro Nacional Multipeligro.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

De esta manera, un nuevo sismo sacude a nuestro país, más precisamente en la región Lima. Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para salvaguardar su seguridad y la de sus familiares, hoy domingo 17 de agosto.