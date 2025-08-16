Aniego en Caquetá: Se reportó intenso tráfico en Vía de Evitamiento tras colapso de buzón

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo aniego se dio este sábado 16 de agosto el cual generó un gran caos vehicular con sentido a Lima Norte. Esta vez, un desagüe colapsó a la altura del Trébol de Caquetá en San Martín de Porres por lo que se vio largas colas de autos, buses y camiones que no podían transitar con normalidad.

Aniego a la altura del Trébol de Caquetá

A través de sus redes sociales, Lima Expresa dio a conocer de este impase el cual causó molestias a cientos de conductores que utilizan esta importante arteria de la capital al punto de formar una extensa fila que se visibilizaba hasta el puente Ancash ubicado en Santa Anita.

A su vez, la entidad indicó que personal del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ya se encuentran en la zona para realizar los trabajos respectivos y aligerar el tránsito en el lugar.

"Lima Expresa informa. Se registra tránsito lento con sentido la norte, desde el puente Caquetá hasta el puente Ancash, debido a salida del desagüe registrada hace unas horas. SEDAPAL se encuentra solucionando la incidencia", indicaron.

Se registra tránsito lento con sentido la norte, desde el puente Caquetá hasta el puente Ancash, debido a salida del desagüe registrada hace unas horas.

SEDAPAL se encuentra solucionando la incidencia.

Sedapal se pronuncia

Con el incidente en marcha, Sedapal emitió un comunicado donde explicaron mayores detalles de este hecho. En primer lugar, la entidad estatal ofreció las disculpas del caso y señalaron que un equipo fue desplegado donde se originó este aniego.

De acuerdo con sus explicaciones, el colapso de este desagüe se dio por el aumento en el caudal en el colector de dicha zona. A su vez, precisaron que el inconveniente ya fue controlado.

"Para mitigar, el impacto en la vía pública, se han desplegado cinco unidades Hidrojet y brigadas de limpieza, que realizan la evacuación del agua empozada y la desinfección del área, con el fin de restituir la normalidad y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el menor tiempo posible", se lee en la primera parte del comunicado.

Por último, indicaron que su personal seguirá en el lugar para evitar que un nuevo aniego se origine el cual vuelva a afectar la correcta circulación del tránsito vehicular.

"Reiteramos nuestro compromiso de responder de manera rápida y eficiente ante cualquier incidencia, siempre priorizando el bienestar, tranquilidad y salud de nuestros más de 12 millones de usuarios en Sedapal en Lima y Callao", añadieron.

De esta manera, se reportó un intenso aniego a la altura del Trébol de Caquetá ocasionado por el colapso de un desague. Esto generó un gran tráfico en la Vía de Evitamiento, con sentido a Lima Norte, que se extendió hasta Santa Anita.