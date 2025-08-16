Callao: Camión repleto de trigo se vuelca en el óvalo Garibaldi y vecinos saquean unidad tras accidente

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente vehicular ocurrió en las calles del primer puerto. Esta vez, un tráiler que transportaba decenas de sacos de trigo, se volcó a la altura del Óvalo Garibaldi en el Callao regando por toda la pista este valioso insumo.

Lo curioso de este incidente es que, al percatarse del mismo, un nutrido grupo de vecinos llegó hasta esta unidad de carga pesada para llevarse de todas las formas posibles el insumo desparramado en plena vía pública. Según muestra las imágenes, las personas llevaron baldes, recipientes y hasta una carretilla con la intención de llevarse la mayor cantidad posible de este preciado grano.

Tráiler lleno de trigo se vuelca y vecinos saquean el insumo

De momento, aún no se tiene la razón exacta de la volcadura de este camión, pero se conoció que el mismo se produjo alrededor de las 4:00 p.m. de este sábado 16 de agosto. Como era de esperarse, este incidente generó un intenso tráfico vehicular por lo que de inmediato acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, otros que se acercaron a esta unidad, de placa ACX-944 que pertenece a la empresa SUPERVAN S.A.C, fueron los residente de la zona que rápidamente se percataron que el trigo que se transportaba había terminado en la pista.

Fueron varios minutos donde las personas utilizaron diversos recipientes para llevarse la mayor cantidad posible de dicho insumo. Luego de ello, los efectivos de la PNP despejaron el lugar para habilitar nuevamente esta vía.

¡HASTA EN CARRETAS! 🌾

🔵 TRÁILER CON TRIGO SE VUELCA Y POBLADORES ARRASAN CON LA CARGA 🚨‼️



Un tráiler cargado de trigo se volcó en el óvalo Garibaldi y, en cuestión de minutos, decenas de personas llegaron con carretas, sacos y hasta baldes para llevarse el producto. pic.twitter.com/tj1zDfj5dZ — Portal Callao (@PortalCallao) August 16, 2025

Pescadores de Ancón vencen productos de contenedores varados

Un hecho similar ocurrió hace poco en las costas del país. Como se recuerda, más de cincuenta contenedores que contenían productos de todo tipo cayeron al mar del Callao tras incidentes no revelados.

Incluso, el Puerto del Callao paralizó por unas horas sus acciones hasta controlar el peligro que representaba estos recipientes enormes. Con el correr de los días, estos llegaron hasta las playas de Ventanilla y Ancón donde pescadores le dieron el encuentro y lograron retirar los productos que se encontraban dentro.

Con el botín logrado, estos acudieron a una céntrica zona de Ancón donde ofrecieron dichos insumos a precios realmente bajos. Al ser consultados sobre si dicha acción se trataba de robo, los pescadores descartaron dicha posibilidad indicando que todo fue encontrado en el mar.

De esta manera, un tráiler repleto de costales de trigo se volcó en el Óvalo Garibaldi en el Callao. Luego del incidente, decenas de vecinos acudieron hasta el lugar del siniestro para llevarse por cualquier medio este preciado grano.