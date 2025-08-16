Denuncian presunta organización criminal en el SAT: Actuarían con "notificaciones fantasmas" de infracciones

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el periodista Suriel Chacón denunció que existe una presunta organización criminal dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según precisó, actúan con 'notificaciones fantasmas' que nunca llegan a los conductores que cometen infracciones de tránsito.

Cuenta su caso tras intervención del SAT

Durante diálogo con Tito Alvites para La Hora del Volante, Chacón brindó detalles y pruebas de la investigación que ha realizado luego de haber sido intervenido por un efectivo de la PNP junto a un funcionario del SAT, el 18 de septiembre del 2024.

"Me he percatado que esta presunta organización criminal, que está operando en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bajo la administración edil del señor Rafael López Aliaga, está operando de manera contraproducente y en desmedro de absolutamente miles y miles de conductores privados que solamente tienen camionetas y autos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el periodista precisó que en la referida fecha, lo intervinieron y le mencionaron que tenía una papeleta (deuda coactiva), tras realizar las diligencias, le mostraron un video en donde presuntamente cometió una infracción. Al respecto, le indicaron que hay tres notificaciones que le llegaron sobre el caso, el 17 de julio, 12 de septiembre y el 21 de mayo, todas en el 2024.

Evidencias e inconsistencias

Según le indicaron, la fémina identificada como Lourdes Quispe, de SAIP Courier SAC, empresa que ganó licitaciones para repartir notificaciones, supuestamente había notificado sobre la infracción. Ante ello, el periodista recurrió a las cámaras de seguridad del domicilio del titular del vehículo para verificar si efectivamente la mujer había asistido a dejar la notificación correspondiente.

Fuerte fue la sorpresa al detectar que no aparece ninguna visita por parte de la señorita Lourdes Quispe. "Nunca llegó a mi domicilio según las evidencias irrefutables, tengo todas las imágenes y no se apersonaron", añadió. Asimismo, halló inconsistencias en la descripción de 'Referencias y características del domicilio'.

"Notificaciones fantasmas"

Ante este hecho, denunció que existe una presunta organización criminal en el SAT. Según indicó, solo actúan en desmedro de conductores que cuentan con vehículos privados. El periodista precisó que actúan con "notificaciones fantasmas", por lo que no les permite acceder a la reducción de multa.

"Me he percatado que hay un mecanismo repugnante, que no te notifican de manera real, sino de manera por Google Maps o en todo caso notificaciones fantasmas y te llevan a una situación extrema de secuestro y captura de tu vehículo y te cobran por gastos administrativos, gastos documentarios, porcentaje para la policía, porcentaje para el funcionario que te ha llevado al depósito (...)", enfatizó.

De esta manera, el periodista Suriel Chacón denunció que existe una presunta organización criminal dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT); ello desde su investigación sobre su propio caso tras una intervención por infracción de tránsito. Nunca fue notificado.