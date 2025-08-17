RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Atentado en Trujillo: Prometen bono a damnificados por explosión que dejó más de 90 viviendas afectadas

La medida de otorgar bonos a los damnificados por el atentado con dinamita en Trujillo forma parte de un plan de apoyo integral para resarcir los daños ocasionados por este ataque criminal.

Anuncian bonos para damnificados del atentado con dinamita en Trujillo
Anuncian bonos para damnificados del atentado con dinamita en Trujillo (Ministerio de Vivienda)

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/08/2025

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento confirmó que, a partir de la próxima semana, comenzarán las reparaciones de las viviendas dañadas por el atentado con dinamita registrado en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo. 

La medida forma parte de un plan de apoyo integral para resarcir los daños ocasionados por este ataque criminal.

El ministro Durich Fran Whittembury Talledo informó que las casas con daños moderados recibirán reparaciones en puertas, marcos y techos, mientras que aquellas declaradas colapsadas o inhabitables serán beneficiadas con el Bono de Arrendamiento para Vivienda de Emergencia (BAE). Este subsidio otorgará S/500 mensuales por un periodo de dos años para garantizar que las familias tengan un lugar seguro donde vivir.

Daños alcanzan a 90 viviendas y dejan familias en la calle

El atentado, perpetrado por una banda criminal mediante la detonación de una potente carga de dinamita, afectó aproximadamente 90 viviendas en los alrededores del inmueble atacado. La onda expansiva alcanzó hasta cien metros a la redonda, provocando la rotura de vidrios, desprendimiento de techos y daños en estructuras.

Algunos de los vecinos resultaron con lesiones físicas producto de la explosión, mientras que decenas de familias perdieron pertenencias y, en los casos más graves, se quedaron sin un techo donde vivir.

Más allá de las pérdidas materiales, el atentado dejó un fuerte impacto psicológico en los residentes, que deberán recibir asistencia especializada para superar el trauma de la experiencia.

Coordinación entre Gobierno y Municipalidad de Trujillo

Para una atención eficiente, el levantamiento de información sobre los daños será realizado en conjunto con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). El objetivo es priorizar las zonas más afectadas y asegurar que la ayuda llegue con rapidez a quienes más lo necesitan.

El Ejecutivo reiteró que estas acciones forman parte de un compromiso integral no solo para reparar los daños, sino también para fortalecer la seguridad ciudadana. En esa línea, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que la Policía ya investiga el hecho, el cual estaría relacionado con la disputa entre tres organizaciones criminales que operan en la región.

Mientras tanto, el Gobierno continuará desplegando recursos y medidas para mitigar el impacto de este atentado y devolver tranquilidad a los pobladores, a través de bonos para los damnificados del atentado con dinamita en Trujillo, por medio de la disposición de S/500 por el periodo de dos añosa quienes han perdido totalmente sus viviendas.

