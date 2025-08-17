Carabayllo: Empresa de transportes "La Huandoy" sufre atentado con artefacto explosivo durante la madrugada

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un artefacto explosivo detonó en la parte posterior de un bus de la empresa de transportes 'La Huandoy' luego de que pasajeros lleguen a su último paradero en Carabayllo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Explosivo en bus de 'La Huandoy'

Un nuevo caso extorsivo sucedió durante la madrugada del domingo 17 de agosto en Carabayllo contra la empresa de transportes 'La Huandoy' cuando ya se encontraba por entrar a su último paradero.

Según información a la que accedió Exitosa, el bus estaba por entrar a la cochera cuando los últimos pasajeros bajan del vehículo y, en ese momento, se da la detonación del artefacto al interior del bus. El artefacto explosivo detonó en la parte posterior del auto dejando un gran forado a la altura de la llanta posterior izquierda dejando las lunas del auto destruidas. Según informó la policía, el sospechoso se habría hecho pasar como un falso pasajero para colocar al explosivo.

El hecho generó temor en los pasajeros restantes que procedieron a bajar del vehículo y pedir auxilio. Afortunadamente, no se reportó ningún herido tras el ataque. Sin embargo, sí causa preocupación dentro de los trabajadores del bus de transporte. Este sería el segundo caso acto extorsivo realizado contra la empresa, el año pasado un trabajador fue acribillado por extorsionadores que estarían vinculados a alias 'El Monstruo'

Autoridades policiales como la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se acercaron al paradero final de la empresa de transportes y realizaron las diligencias de investigación. Posteriormente, trasladaron el vehículo a la cochera del paradero final de buses. Los trabajadores no quisieron brindar declaraciones sobre el caso ante la preocupación por el último ataque.

Dos casos de extorsión en menos de 5 días

El pasado martes 12 de agosto, la empresa de transporte EMTONPSA sufrió un acto extorsivo contra uno de sus buses. La modalidad aplicada fue similar, sin embargo, en este caso sí resultaron tres personas heridas pues el explosivo fue dejado cuando el vehículo aún se encontraba con pasajeros. Además, el pasado 21 de junio, un chofer de esta empresa falleció al ser víctima de la extorsión que azotaba a la línea de buses.

Ahora, con dos casos de extorsión en menos de 5 días, toda la información está siendo evaluada por la policía. Por un lado, el acto delictivo contra la empresa 'La Huandoy' cuenta con un registro visual de una cámara de vigilancia que brindará luz sobre el delincuente que dejó el explosivo.