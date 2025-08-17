Exchico reality dejó el país y ahora está a punto de triunfar como empresario en Dubai

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dejó la fama local como exchico reality para buscar una oportunidad lejos del Perú. Luego de recorrer distintos países y superar más de un reto, ahora está a punto de triunfar como empresario en Dubai, uno de los lugares más exclusivos y lujosos del mundo, demostrando que el trabajo constante puede cambiar por completo el destino de una persona.

Domina el inglés y triunfa en la moda

Aquel joven que se hizo conocido como exchico reality en el programa Bienvenida la Tarde hoy brilla con luz propia en el exigente mundo de la moda, y así lo reveló en una entrevista para Magaly TV, La Firme.

Dany Peña contó que su despegue empezó al dejar Perú. "Me fui de Perú y estuve viviendo en varios países antes de llegar a Dubai", comentó, haciendo referencia a sus experiencias en Chile, Argentina, México, España y la India, donde vivió nada menos que dos años.

Durante esta etapa lejos de casa, no solo buscaba hacerse un nombre, sino que también le tocó prepararse. Fue en ese ir y venir donde aprendió inglés por su cuenta, hasta dominarlo por completo. "Hoy por hoy, el inglés es mi segundo idioma, y lo hablo como el español", confesó orgulloso.

Dany Peña revela cifras de infarto

El modelo peruano dejó a más de uno con la boca abierta al contar que ha trabajado para marcas top como Dior, Fendi y hasta desfiló para Adidas, algo poco común en talentos peruanos hombres dentro del rubro internacional. "No hay muchos modelos hombres peruanos afuera, la mayoría no había trabajado antes con alguien de Perú", aseguró.

Pero lo que realmente sorprendió fueron los sueldos que puede ganar en una sola jornada de trabajo. Dany Peña reveló que en una campaña normal puede recibir hasta S/3.000 por día, pero en los contratos más exclusivos ha llegado a ganar grandes sumas.

" En algún momento he llegado a ganar quizá entre 50.000 o 60.000 por un día de trabajo , pero créanme que Dubai también es bien caro", señaló mostrando que no todo es glamour, pues el costo de vida en ese destino es altísimo.

Dany Peña alista empresa en Dubai

Luego de conquistar las pasarelas, Dany Peña está listo para su siguiente paso: ser empresario. Tal como contó, está muy cerca de lanzar su propia empresa en Dubai.

"Ahora estoy justo a punto de abrir mi propia empresa en Dubai. Mi plan es ir a Perú y yo también es hacer scouting de personas que tengan talento", explicó, dejando claro que también quiere apoyar a nuevos talentos nacionales.

Pero eso no es todo, porque además se está abriendo camino como influencer de alto nivel, dedicándose a promocionar destinos cinco estrellas a través de sus redes sociales. "Yo he creado un food blog donde hablo sobre los restaurantes de lujo, hoteles de lujo y resorts de lujo de Dubai. Yo les hago publicidad y ellos me pagan por yo ir", contó.

Luego de abandonar la televisión peruana y apostar por oportunidades fuera del país, el exchico reality Dany Peña se encuentra a un paso de consolidarse como empresario en Dubai.