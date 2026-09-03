Ministro de Educación, José Antono Chang: "Nuestro compromiso es construir 2 mil escuelas nuevas"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026
En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, señaló que el Gobierno utilizará todas las herramientas del Estado para avanzar en temas de infraestructura y destaca el compromiso de su sector para construir 2 mil escuelas nuevas.
"Vamos a acatar con todas las herramientas que el Estado tiene, para avanzar en el tema de insfraestructura. (...) Creo que podemos hacer un esfuerzo. Nuestra meta es hacer 2.000 escuelas nuevas, aún así, es insuficiente porque dependerá muhco del presupuesto", afirmó.
"Hoy en día para construir una escuela nueva se necesita hacer un expediente técnico, luego convocar a un proceso. Es decir, si lo quisiéramos hacer bajo un régimen regular, tendríamos que demorarnos entre dos o tres años para la construcción de una escuela. Agrégale a esto, un problema mayor, de los 55 mil escuelas, 32 mil no tienen saneado su terreno", precisó.
"Es importante este tema porque no podemos invertir en terrenos que no están saneados. Para esto es importante las facultades legislativas que estamos pidiendo, es un mecanismo que nos permita sanear rápidamente todas las escuelas. Si ha habido una escuela que ha funcionado por 5 o 10 años, debería ser inscrita como propiedad del estado", sostuvo.
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