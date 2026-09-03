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Ministro de Educación pide al Congreso aprobar el pedido de facultades legislativas: "Para poder invertir rápidamente"

El ministro de Educación, José Antonio Chang pidió al Congreso aprobar el pedido de facultades legislativas para avanzar con los proyectos de infraestructura en colegios del país.

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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En diálogo con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, destacó la importancia de contar con facultades legislativas para implementar un mecanismo que permita sanear rápidamente la situación de las escuelas y agilizar las acciones de infraestructura educativa en el país. Exhortó al Congreso aprobar las facultades para invertir rápidamente en los predios educativos.

"Es importante este tema porque no podemos invertir en terrenos que no están saneados, ninguna asociación pública privada, ninguna obra por impuesto, ni servicio por impuesto se puede realizar donde no está saneado, entonces por eso es importante las facultades legislativas porque ahí estamos pidiendo buscar un mecanismo que nos permita sanear rápidamente todas las escuelas", expresó el titular del Minedu.

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