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Accidente en Miraflores: cúster choca contra vehículo, deja seis heridos y conductor se da a la fuga

Un fuerte accidente en Miraflores dejó seis heridos tras el choque de una cúster contra un vehículo en la avenida Benavides. El conductor de la unidad de transporte público habría terminado dándose a la fuga.

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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Momentos de tensión se vivieron en Miraflores tras un accidente ocurrido en la cuadra 12 de la avenida Benavides. Una cúster de la empresa Holrex chocó contra un vehículo particular blanco que se acercaba desde la calle Julián Arias y Aragüez, dejando a seis personas heridas que tuvieron que ser llevadas al hospital Casimiro Ulloa.

Accidente en Miraflores deja seis heridos

El accidente ocurrió en la cuadra 12 de la avenida Benavides, donde una unidad de transporte público de la empresa Holrex terminó impactando contra un vehículo particular de color blanco.

La emergencia movilizó a los bomberos de la compañía Cosmopolita 11, quienes llegaron rápidamente para atender a los afectados.

De acuerdo con lo informado por el jefe de bomberos Walter Adolfo Dunker Menéndez, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica.

El conductor del vehículo particular contó su versión de lo ocurrido. Según explicó, iba por el carril derecho para cruzar la avenida y, al ver que otro vehículo ya estaba a mitad de la calle, decidió seguir avanzando. Sin embargo, cuando ya se encontraba en el segundo carril, la cúster terminó impactándolo con fuerza.

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"Yo venía en dirección para cruzar la avenida y yo estaba en el carril derecho y había un volquete a la mano izquierda. Entonces, como yo vi que el volquete ya estaba a la mitad de la calle, entonces cruzo a la derecha y cuando estoy en el carril segundo ahí, él me ha chocado, él ha venido con todo", relató.

Conductor habría escapado tras accidente

El momento se volvió todavía más complicado cuando se conoció que una de las personas involucradas habría abandonado la escena. El conductor del vehículo particular señaló que una vecina viajaba con él porque la estaba llevando a un hospital, pero terminó siendo afectada por el choque.

"A mi vecina justamente la estaba llevando al hospital de Neoplásicas, tiene cáncer. Yo soy de Ventanilla, entonces justamente le estaba haciendo un favor llevándola a la señora y mira lo que ha pasado", contó.

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El hombre también aseguró que, tras el choque, el conductor de la cúster se bajó de la unidad y salió corriendo del lugar. Esta versión fue respaldada por el jefe de bomberos Walter Dunker, quien confirmó que uno de los conductores se había dado a la fuga.

Finalmente, luego de la atención de los heridos y las labores de emergencia, el tránsito en este punto de la avenida Benavides pudo ser reanudado.

Así, el accidente en Miraflores terminó con seis personas heridas y trasladadas al hospital Casimiro Ulloa, luego del choque entre la cúster de la empresa Holrex y el vehículo particular. El conductor de la unidad de transporte público habría escapado del lugar tras el impacto.

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