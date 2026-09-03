Ministro de Educación: "Vamos a recuperar el fondo de mantenimiento preventivo para todas las escuelas del país"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026
En diálogo con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, se refirió al déficit de mantenimiento y al limitado presupuesto destinado a atender diversas instituciones educativas del país. En ese sentido, señaló que buscarán recuperar el fondo de mantenimiento preventivo para mejorar las condiciones de los colegios.
José Antonio Chang afirmó que un alto número de instituciones educativas se encuentra en malas condiciones, debido a que la anterior administración contó con un presupuesto de mantenimiento insuficiente.
"El 70% de 55 mil escuelas están deterioradas y un 48% requieren sustitución total, que serían 25 mil. Esto ha ocurrido porque no se ha hecho el mantenimiento preventivo en la gestión anterior donde tuve la oportunidad de dirigir teníamos un fondo de mantenimiento preventivo para cada escuela equivalente a unos S/1.500 por cada aula. Cuando hoy en día, se redujo a S/1.500 por escuela, con lo que no se puede hacer mucho", precisó
"Estamos en esa tarea de recuperar nuevamente con un mantenimiento preventivo a estas escuelas que van a sufrir el fenómeno El Niño. Vamos a recuperar este fondo de mantenimiento para todas las escuelas del país", sostuvo.
"Se han hecho unas inversiones interesantes que han ido destinadas para hacer colegios más grandes. Estamos con 75 escuelas Bicententario que atienden a una cantidad importante de alumnos, pero se han gastado S/7,500 millones en ellas. Ahora vamos a tratar de redirigirlas y recuperar estas escuelas que tenemos que son 25 mil",
Nota en desarrollo-