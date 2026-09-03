'Combate' regresa a la TV y ya tendría conductores: Mario Hart y Diana Sánchez serían los elegidos

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El regreso de Combate viene dando qué hablar entre los seguidores del recordado reality. Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores sobre sus futuros conductores están cada vez más fuertes y apuntan nada menos que a Mario Hart y Diana Sánchez.

'Combate' regresa con nuevos conductores

La noticia del regreso de 'Combate' ya viene moviendo el avispero en la farándula peruana. El reality de competencia prepara una versión renovada, con nuevos rostros, cambios en su formato y, al parecer, también nuevos conductores.

Desde que se conoció que Gian Piero Díaz y Renzo Schuller no volverían a hacer dupla en esta nueva etapa, comenzó la gran pregunta: ¿quiénes se pondrán al frente del programa? Y, como era de esperarse, empezaron a desfilar varios nombres.

Entre los personajes que fueron mencionados aparecieron María Pía Copello y Ethel Pozo. Sin embargo, ninguno de ellos habría sido señalado como el elegido por Mariella Zanetti, quien sorprendió al contar que tiene información de primera mano sobre quiénes conducirían esta nueva versión del reality.

¿Mario Hart y Diana Sánchez en 'Combate'?

Todo ocurrió durante una reciente emisión del pódcast Q Bochinche, donde Mariella Zanetti conversa junto a Samuel Suárez. Durante el programa, se comenzó a lanzar nombres para intentar sacarle información sobre los futuros conductores de Combate.

Cuando mencionaron a Mario Hart, la reacción de Mariella Zanetti llamó la atención. La presentadora no confirmó ni negó que el expiloto pudiera estar entre los elegidos. Algo similar ocurrió cuando pusieron sobre la mesa el nombre de Diana Sánchez.

Ante la insistencia de sus compañeros, Mariella decidió contar de dónde salió el dato que manejaba. "Esa información que en su momento una persona que trabaja directamente en esa producción me lo sopló", comentó.

Su reacción ante los nombres de Mario Hart y Diana Sánchez hizo que las especulaciones crecieran todavía más. Y es que ambos conocen de sobra el universo de Combate, por lo que su posible llegada a la conducción tendría bastante sentido para los seguidores del reality.

Por ahora, eso sí, toca esperar. Ni ATV ni la producción de Combate han confirmado oficialmente quiénes serán los encargados de conducir esta nueva etapa, por lo que Mario Hart y Diana Sánchez todavía aparecen como posibles conductores.

Así las cosas, el regreso de Combate ya viene calentando motores y, aunque todavía falta el anuncio oficial, Mario Hart y Diana Sánchez aparecen como los nombres que más fuerza han tomado para la conducción.