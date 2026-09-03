Fiscal de la Nación respalda facultades legislativas: "Por lo menos las que están orientadas a la lucha contra el crimen"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, afirmó que el Congreso tiene ahora la oportunidad de otorgar al Ejecutivo las facultades solicitadas, especialmente aquellas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen.

Tomás Aladino se pronuncia sobre las facultades legislativas

Asimismo, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, sostuvo que ya no debería discutirse la necesidad de optimizar las investigaciones mediante herramientas e instrumentos normativos adecuados.