Fiscal de la Nación respalda facultades legislativas: "Por lo menos las que están orientadas a la lucha contra el crimen"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, afirmó que el Congreso tiene ahora la oportunidad de otorgar al Ejecutivo las facultades solicitadas, especialmente aquellas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen.
Tomás Aladino se pronuncia sobre las facultades legislativas
Asimismo, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, sostuvo que ya no debería discutirse la necesidad de optimizar las investigaciones mediante herramientas e instrumentos normativos adecuados.
"Ahora es la oportunidad para que el Congreso otorgue las facultades solicitadas por el Ejecutivo, por lo menos las facultades orientadas a la lucha contra el crimen, de eso ya no se puede pensar ni discutir, el que está en contra de eso, de que se optimice la investigación con herramientas, con instrumentos normativos adecuados, está en contra del país", expresó.