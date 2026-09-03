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Ante posible aprobación

Fiscal de la Nación respalda facultades legislativas: "Por lo menos las que están orientadas a la lucha contra el crimen"

El titular del Ministerio Público pidió al Congreso respaldar las facultades solicitadas por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen y optimizar las investigaciones.

Aladino Gálvez sobre facultades legislativas
Aladino Gálvez sobre facultades legislativas (Composición Exitosa)

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, afirmó que el Congreso tiene ahora la oportunidad de otorgar al Ejecutivo las facultades solicitadas, especialmente aquellas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen. 

Tomás Aladino se pronuncia sobre las facultades legislativas

Asimismo, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, sostuvo que ya no debería discutirse la necesidad de optimizar las investigaciones mediante herramientas e instrumentos normativos adecuados.

"Ahora es la oportunidad para que el Congreso otorgue las facultades solicitadas por el Ejecutivo, por lo menos las facultades orientadas a la lucha contra el crimen, de eso ya no se puede pensar ni discutir, el que está en contra de eso, de que se optimice la investigación con herramientas, con instrumentos normativos adecuados, está en contra del país", expresó.

 

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