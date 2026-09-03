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Minedu prepara intervención preventiva en cerca de 13 mil colegios ante posible impacto del fenómeno El Niño

José Antonio Chang, anuncia que existe una comisión del Gobierno que ve todos los temas relacionados al fenómeno El Niño.

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/09/2026

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, anuncia que existe una comisión del Gobierno que ve todos los temas relacionados al fenómeno El Niño. Según precisó, desde su sector, se tiene prevista una intervención en cerca de 13 mil colegios para establecer las condiciones necesarias que permitan garantizar las clases escolares.

"Vamos a transferir fondos a cada director de la escuela para que haga un mantenimiento preventivo", precisó el ministro.

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