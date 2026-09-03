Fiscal de la Nación sobre intervenciones policiales: "Por querer mostrar la eficacia de su trabajo, presentan a los detenidos"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, se pronunció sobre el presunto interrogatorio realizado por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, a uno de los detenidos por el secuestro y cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo.

Al respecto, Gálvez sostuvo que este tipo de intervenciones "están prohibidas" por el Código Procesal Penal y la Constitución. Asimismo, cuestionó que la Policía Nacional del Perú (PNP) haya presentado a los detenidos ante autoridades que no tienen competencia para interrogarlos.

Tomás Aladino señaló que, en su afán por demostrar efectividad ante casos de gran repercusión, la Policía estaría vulnerando normas establecidas por ley y la Constitución.

"En realidad, ese tipo de presentaciones están prohibidos por el Código Procesal Penal y por la misma Constitución. Lamentablemente se ha hecho costumbre que la Policía queriendo mostrar la eficacia de su trabajo, en casos de impacto, presenta a los detenido y no debería producirse. Está expresamente prohibido por las normas", afirmó.

Además, remarcó que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, tras un debido proceso. Por ello, enfatizó que debe respetarse el derecho a la presunción de inocencia, evitando exponer públicamente a las personas detenidas.

"En primer lugar, no debería hacerse eso porque afecta lo derechos de las personas. Siempre, en toda investigación, está presente el derecho de presunción de inocencia, el debido proceso, el plazo razonable, entre otros. Entonces, el presentarlo como un responsable ya estás afectando la presunción de inocencia", sostuvo.

Sumado a ello, el fiscal Aladino dejó entrever que dicha acción podría perjudicar las estrategias destinadas a desarticular una organización criminal e incluso interferir en el desarrollo de las investigaciones.

"Por otro lado, ya estás mostrando tus cartas a los investigados. SI fuera un caso de una sola persona, no hay problema. Pero si es de una banda criminal, donde hay más involucrados para que tomen sus precauciones y puedan perturbar la investigación", precisó.

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