Papa León XIV pasa su última noche en la Nunciatura Apostólica antes de despedirse del Perú

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV pasa su última noche en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, luego de una intensa jornada de actividades en el interior del país. Cientos de fieles llegaron hasta los exteriores de la sede para acompañarlo en sus últimas horas en el Perú y expresarle su cariño antes de su partida.

La última noche del papa León XIV en Perú

El sumo pontífice llegó aproximadamente a las 8:40 p. m., procedente del Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, luego de visitar Cusco y Pucallpa. Su arribo estuvo acompañado por una multitud que ocupó las cuadras 6, 7, 8 y 9 de la avenida Salaverry, donde los asistentes formaron un extenso cordón humano para recibirlo.

La muestra de afecto fue correspondida por León XIV, quien protagonizó un nuevo balconazo desde la Nunciatura Apostólica, el cuarto que realiza durante su estadía en esta sede. Desde allí, agradeció el recibimiento y dedicó su bendición especialmente a los adultos mayores, enfermos y jóvenes, a quienes considera la esperanza para construir un futuro próspero y de fe.

Durante su breve aparición, también expresó mensajes de fe que fueron recibidos con entusiasmo por los presentes. Mientras tanto, a las afueras de la residencia continuaron llegando personas que decidieron pasar la madrugada en los alrededores para acompañar al santo padre y no perderse ningún detalle de sus últimas actividades en territorio peruano.

Entre los asistentes destacó una adolescente de 15 años que decidió esperar al pontífice en el día de su cumpleaños. La joven manifestó que su mejor regalo sería recibir su bendición. Asimismo, una pareja de esposos llegó desde lejos y optó por pasar la noche en los exteriores de la Nunciatura con la esperanza de tener un encuentro con él.

Última misa del papa en Perú

La jornada de este lunes 16 de noviembre marcará la despedida del papa León XIV del pueblo peruano. El santo padre tiene previsto celebrar una multitudinaria misa a las 10:00 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco, donde se espera la asistencia de miles de fieles para participar en su última celebración eucarística en el país.

Es así que, la última noche de León XIV en la Nunciatura Apostólica refleja el vínculo de cercanía que construyó con los fieles durante su visita al Perú. Desde multitudinarios recibimientos hasta emotivos encuentros, su despedida estuvo marcada por muestras de fe y gratitud, en una jornada que tendrá como broche final su misa en Las Palmas.