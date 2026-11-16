Papa León XIV en Perú: ¿cuál es su agenda para HOY, lunes 16 de noviembre, en su ÚLTIMO DÍA de visita?

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV culminará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú, tras varios días de actividades pastorales en distintas regiones del país. En su última jornada, el Santo Padre tiene previsto visitar a adultos mayores y presidir una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, antes de emprender su viaje de retorno.

¿Cómo será el itinerario del último día del papa León XIV este 16 de noviembre?

Según el programa oficial presentado por la Conferencia Episcopal Peruana, el Santo Padre iniciará su último día realizando una importante visita a una serie de adultos mayores y la celebración de la misa en la Base Aérea Las Palmas.

08:30 a.m.: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre.

visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre. 10:30 a.m.: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre. 13:15 p.m.: ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. 13:45 p.m.: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Roma.

Cabe recordar que la visita de León XIV se desarrolla del 11 al 16 de noviembre e incluye recorridos por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes de retornar a la capital para su despedida. Este viaje representa una ocasión especial para el santo padre, debido a su estrecho vínculo con el territorio nacional por su extensa labor pastoral.

Papa León XIV cumple jornada a un día de la misa multitudinaria

El papa León XIV pasó su última noche en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, luego de una intensa jornada de actividades en el interior del país el pasado 15 de noviembre. Frente a esto, decenas de seguidores llegaron hasta los exteriores de la sede para acompañarlo y expresarle su cariño en sus últimas horas en el Perú

El sumo pontífice llegó aproximadamente a las 8:40 p. m., procedente del Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, luego de visitar Cusco y Pucallpa. Su arribo estuvo acompañado por una multitud que esperaba su retorno a la capital peruana.

Finalmente, la jornada marcará el último día de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, un recorrido que congregó a miles de fieles en distintas regiones y estuvo acompañado de muestras de afecto y devoción. Tras cumplir con sus últimas actividades en Lima, el pontífice se despedirá en la misa de Las Palmas.