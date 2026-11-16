Novia esperó la bendición del papa León XIV en plena carretera: así fue el emotivo momento en Chiclayo

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una novia protagonizó un emotivo momento al acudir a una carretera en Chiclayo para esperar el paso del papa León XIV, a pocas horas de contraer matrimonio. Vestida de blanco y con su ramo en las manos, la joven consiguió captar la atención del Sumo Pontífice, quien le correspondió el saludo mientras recorría la zona.

Novia es bendecida por el papa antes de casarse

Según relató el propio fotógrafo de la novia, la iniciativa surgió de todo el equipo que la acompañaba, quienes decidieron dirigirse hasta el puente de Reque, en Chiclayo, para esperar la llegada del líder de la Iglesia católica. La intención era aprovechar su recorrido por la carretera para verlo de cerca.

En las imágenes difundidas se observa cómo la futura esposa llegó a bordo de un automóvil y posteriormente descendió del vehículo luciendo su vestido blanco y un largo velo. Luego, caminó hasta un punto cercano a la vía, donde permaneció a la espera de la comitiva papal.

La emoción llegó cuando el vehículo que trasladaba al papa León XIV apareció en el lugar. Al verlo pasar a pocos metros de distancia, la novia levantó la mano junto a su ramo y comenzó a saludarlo con entusiasmo. El Pontífice advirtió su presencia y respondió el gesto levantando también la mano antes de continuar su recorrido.

Reacción en redes sociales

El particular encuentro no tardó en difundirse por las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Los usuarios destacaron la fe de la joven y el gesto de dedicar parte de su día especial a esperar al papa. Asimismo, le enviaron buenos deseos y felicitaciones por su próximo matrimonio.

"Linda experiencia solo falto que vayas con el novio", "Que suerte que haya pasado por el lado de la ventana", "Bendecida por el papa, qué emoción", "Corre por la bendición, sabe lo que eso significa... Yo hago mismoooo", "Y que sean felices para siempre, con la bendición del papá Robert", "Que la bendición del Santo Padre permanezca para siempre en tu matrimonio", "Que su bendición perdure por siempre en su matrimonio mi estimada", expresaron los usuarios de redes sociales.

Es así que, el emotivo episodio generó diversas reacciones en redes sociales, donde los usuarios resaltaron la fe de la futura esposa y su deseo de encontrarse con el papa León XIV antes de llegar al altar. Además, le dedicaron mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida.