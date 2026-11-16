Jude Bellingham sorprende al confesar que no sabe cocinar ni manejar tras dedicar su vida al fútbol desde niño

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jude Bellingham puede destacar por su talento dentro de las canchas, pero reconoció que sus habilidades no son las mismas cuando se trata de desenvolverse en la vida cotidiana. El futbolista del Real Madrid confesó que prácticamente no sabe hacer otras actividades básicas, como cocinar o manejar, debido a que desde pequeño concentró todos sus esfuerzos en convertirse en un deportista profesional.

La revelación la hizo durante una entrevista con la edición británica de la revista Vogue, donde habló sobre su vida lejos de los estadios y los entrenamientos. El mediocampista inglés, de 23 años, explicó que su desarrollo futbolístico avanzó mucho más rápido que su aprendizaje de algunas responsabilidades propias de la adultez.

Aunque actualmente acumula cerca de 400 partidos como profesional y es una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional, Bellingham considera que esa experiencia no necesariamente se refleja en otros aspectos de su vida. De hecho, admitió que se siente maduro cuando juega, pero todavía tiene mucho que aprender fuera del campo.

Jude Bellingham depende de su entorno

Entre las actividades que todavía no domina se encuentran cocinar y limpiar, por lo que suele recurrir a sus familiares, amigos y personas de confianza para resolver esas necesidades. Su madre, Denise, también forma parte de esa red de apoyo que lo acompaña en una rutina marcada por sus compromisos deportivos.

El futbolista explicó que prácticamente toda su jornada está dedicada al fútbol. Entre los entrenamientos, los partidos, los viajes internacionales y los periodos de recuperación física, dispone de poco tiempo para desarrollar otras habilidades. Por ello, cuando regresa a casa, suele priorizar el descanso antes que aprender nuevas tareas domésticas.

Sin embargo, Bellingham no parece demasiado preocupado por esta situación. Con buen humor, reconoció sus limitaciones y dejó claro que todavía tendrá oportunidades para aprender aquello que ha dejado pendiente durante tantos años de dedicación al deporte.

Jude Bellingham no tiene licencia de conducir

Otra de las dificultades que enfrenta el inglés está relacionada con la conducción. Aunque consiguió un permiso provisional cuando tenía aproximadamente 17 años, nunca logró completar el proceso para obtener su licencia definitiva, debido a los cambios que experimentó su carrera profesional.

Su fichaje por el Borussia Dortmund, en Alemania, interrumpió sus planes iniciales. Allí intentó continuar con sus clases, pero tuvo problemas para interpretar las señales de tránsito. Posteriormente, cuando se trasladó a Madrid, volvió a intentarlo mediante una clase práctica, aunque tampoco consiguió buenos resultados.

La anécdota refleja una faceta poco conocida del mediocampista, quien ha pasado buena parte de su juventud concentrado en alcanzar la élite del fútbol. Mientras sigue destacando con el Real Madrid y la selección inglesa, Bellingham todavía tiene algunas asignaturas pendientes en su vida personal, desde aprender a preparar sus propias comidas hasta conseguir sentarse al volante sin depender de alguien más.