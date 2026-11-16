Papa León XIV: fieles se preparan para participar en su última misa en el Perú desde la base aérea Las Palmas

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de fieles se congregan en los exteriores de la base aérea Las Palmas, en Surco, para participar de la última misa que el papa León XIV ofrecerá en territorio peruano. Desde tempranas horas, cientos de personas comenzaron a ingresar al recinto con la expectativa de despedir al sumo pontífice antes de su retorno al Vaticano.7

La última misa del papa León XIV en Perú

La avenida Jorge Chávez, ubicada frente a la puerta número uno del recinto militar, registra el desplazamiento de numerosos asistentes que buscan conseguir un lugar privilegiado para presenciar la ceremonia religiosa, programada para las 10:30 de la mañana. Entre los presentes también se encuentran familias que llegaron durante la noche para asegurar su ingreso.

Para facilitar el acceso de los fieles, las autoridades habilitaron más de 15 puertas distribuidas alrededor del perímetro de la base aérea. Asimismo, durante los últimos días se dispusieron cierres y restricciones en diversas calles de la zona con el objetivo de ordenar el tránsito y evitar inconvenientes ante la masiva concurrencia.

La expectativa también gira en torno al recorrido que realizará León XIV para llegar al lugar de la celebración. Aunque se tiene previsto que ingrese por la avenida Jorge Chávez, todavía no se ha confirmado si realizará el trayecto a bordo del papamóvil o en un vehículo negro que lleva la bandera del Vaticano en la parte delantera.

Esta jornada marca el último día del pontífice en el Perú, luego de visitar Chiclayo, ciudad donde ejerció su labor pastoral, y reencontrarse con sus habitantes. Miles de personas esperan ahora verlo por última vez en Lima y acompañarlo en una celebración que marcará el cierre de su visita apostólica al país.

🔴🔵 Las Palmas: fieles se preparan para la última misa del papa León XIV en el Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/AdROT7pazq November 16, 2026

Papa León XIV pasa su última noche en Perú

El papa León XIV pasa su última noche en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, luego de una intensa jornada de actividades en el interior del país. Cientos de fieles llegaron hasta los exteriores de la sede para acompañarlo en sus últimas horas en el Perú y expresarle su cariño antes de su partida.

El sumo pontífice llegó aproximadamente a las 8:40 p. m., procedente del Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, luego de visitar Cusco y Pucallpa. Su arribo estuvo acompañado por una multitud que ocupó las cuadras 6, 7, 8 y 9 de la avenida Salaverry, donde los asistentes formaron un extenso cordón humano para recibirlo.

La muestra de afecto fue correspondida por León XIV, quien protagonizó un nuevo balconazo desde la Nunciatura Apostólica, el cuarto que realiza durante su estadía en esta sede. Desde allí, agradeció el recibimiento y dedicó su bendición especialmente a los adultos mayores, enfermos y jóvenes, a quienes considera la esperanza para construir un futuro próspero y de fe.

