Misa del papa León XIV en Las Palmas: Senamhi prevé hasta 30 °C y una sensación térmica de 32 grados

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calor marcará la misa de despedida del papa León XIV en Lima. El Senamhi pronostica que la temperatura en la Base Aérea Las Palmas llegará a 30 grados Celsius este lunes 16 de noviembre, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 32 grados.

¿Qué temperatura se registrará durante la misa del papa León XIV?

El pronóstico para el lunes 16 de noviembre contempla una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 30 grados en Lima. La misa del papa León XIV está programada para las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

En declaración con Agencia Andina, la especialista del Senamhi, Shearmely Florez, indicó que habrá brillo solar durante la mañana, acompañado de algunos periodos de nubosidad. Además, explicó que la temperatura más alta suele registrarse cerca del mediodía, durante las horas centrales de la celebración.

La sensación térmica podría alcanzar los 32 grados, debido a las condiciones del clima y la concentración de asistentes en el recinto. Miles de fieles llegarán a la base aérea para participar en la última actividad pública del pontífice durante su visita al Perú.

Respecto a las precipitaciones, el Senamhi informó que no se esperan lloviznas durante la madrugada del lunes. Por ello, se prevé una jornada cálida en Surco, con presencia de sol y nubosidad durante la misa del papa León XIV.

El día será soleado.

¿Qué recomendaciones deben seguir los asistentes a Las Palmas?

Ante las temperaturas previstas, las recomendaciones difundidas por especialistas incluyen utilizar sombreros o sombrillas, aplicar protector solar y reducir la exposición directa al sol. Estas medidas buscan proteger a los asistentes que permanecerán durante varias horas en los espacios abiertos de la Base Aérea Las Palmas.

También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables frente a las altas temperaturas. Los asistentes pueden llevar elementos para cubrirse del sol y mantenerse protegidos durante la ceremonia religiosa, prevista para la mañana del lunes en el distrito de Surco.

La celebración está prevista para las 10:30 de la mañana del lunes 16 y forma parte de las actividades finales de León XIV en territorio peruano. La organización estima una asistencia aproximada de un millón 200 mil personas en la Base Aérea Las Palmas.

Con temperaturas de hasta 30 grados y una sensación térmica que podría llegar a 32, el pronóstico del Senamhi marca las condiciones para la misa de despedida del papa León XIV. Los fieles que asistan a Las Palmas deberán considerar el calor previsto durante la jornada.