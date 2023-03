"No vamos a parar": Manifestantes de Puno convocan a otras regiones a sumarse a nueva movilización en Lima contra el gobierno

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista con Exitosa, la pobladora de la comunidad campesina de Yuco, en Puno, Maruja Inquilla Sucasaca, hizo un llamado a los manifestantes de otras regiones a sumarse a la nueva movilización contra el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra y el Congreso de la República que se efectuará en Lima.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Inquilla Sucasaca sostuvo que es fundamental que más ciudadanos de diferentes departamentos se unan para alzar su voz frente a la gestión de Boluarte Zegarra y el Parlamento; anunciando que en los próximas semanas realizarán una gran marcha en la capital.

Llama a manifestar en Lima

Pobladora de Puno exhortó a la ciudadanía a unirse a alzar su voz contra el Poder Ejecutivo y Legislativo en una nueva movilización en la capital.

"Hemos visto mucho maltrato y abuso. No se puede normalizar los asesinatos en un país democrático. Estamos coordinando con las bases y hemos decidido que no nos vamos callar para llegar a Lima, junto a los hermanos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, Ica y Cusco. Debemos salir todos a la capital", declaró para nuestro medio.

Criticó medias del Ejecutivo en inundaciones

Por otra parte, señaló que la actuación del Poder Ejecutivo ante el ciclón Yaku y las fuertes precipitaciones que han afectado al norte y centro del país, no ha sido la adecuada. En esa línea, precisó que la extitular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), ha "demostrado ser incapaz" al asegurar que no hay dinero para atender a la población perjudicada por los embates de la naturaleza en estas semanas.

"Estamos luchando por los hermanos del norte. Dina Boluarte dice que no hay plata y llama a una cruzada, demostrando ser incapaz para gobernar al país; por lo tanto, ella debe irse. No puede decirle a un pueblo que esta sufriendo en medio de las inundaciones que no hay plata", expresó.

Piden restitución de Pedro Castillo

Por último, agregó que uno de sus solicitudes en la movilizaciones es que se restituya a Pedro Castillo Terrones como mandatario de la Nación. Bajo esa premisa, argumentó que durante su estancia en el poder no lo "dejaron trabajar" y acusó a el expremier, Aníbal Torres Vásquez de alejar al vencedor de las elecciones en 2021 de los dirigentes sociales, quienes deseaban aportar sus conocimientos para el desarrollo del Perú.

"La mayoría de la población y de las bases piden la restitución de Pedro Castillo, a quien no lo dejaron trabajar. Aníbal Torres no permitía que los verdaderos lideres del pueblo se acerquen al presidente de la República, hoy no los vemos. Cuestionamos también a los congresistas de izquierda que votaron por la vacancia, los cinco funcionarios de la región Puno no nos representan", concluyó.

De esta manera, Maruja Inquilla Sucasaca convocó a manifestantes de distintas regiones a sumarse a una nueva movilización en Lima contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.