Nuevo 'gasolinazo' en el Ejército: Separan a comandante que habría ordenado el robo de combustible en el Pentagonito

En entrevista con Exitosa, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que se ha separado al comandante del Ejército del Perú, Jimmy Grandez Sánchez, quien fue señalado de haber ordenado el robo de combustible en el Pentagonito.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el titular del Mindef aseguró que esta medida forma parte de las acciones que ha tomado la institución tras tener conocimiento de la denuncia del sargento segundo Marco Antonio Auccatoma Felices.

"Se ha separado del cargo al comandante que fue jefe de batallón de Policía Militar en el cuartel general del Ejército. Se están tomando todas las acciones. El comandante general ha puesto de conocimiento del MP, que en horas de la tarde ha solicitado las informaciones y las acciones correspondientes, no solo sobre el comandante que ha delinquido, sino también con las personas que han comprado el combustible" ,declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, el ministro de Defensa fue consultado sobre una supuesta complicidad en el Ejército para que el combustible pueda ser robado en este nuevo caso de 'gasolinazo'.

Al respecto, Jorge Chávez señaló que si bien el principal culpable es el comandante separado, también esta recae sobre Inspectoría, por no haber advertido esta situación y no haber tomado las medidas correspondientes.

"Si bien es cierto la responsabilidad directa es sobre el comandante de la unidad, también esta responsabilidad se traslada a nivel de Inspectoría, que en su momento debió haber detectado. (...) No llevó a cabo las acciones que debió llevar en su momento", agregó.

Como se recuerda, las palabras del titular del Mindef tienen lugar luego de que el sargento segundo Marco Auccatoma, denunciara un nuevo caso de 'gasolinazo' en la institución que involucra al comandante Jimmy Grandez Sánchez.

De acuerdo con sus declaraciones, recibió órdenes de robar un promedio de 10 galones combustible de vehículos oficiales por día para que, posteriormente, dicha cantidad pudiera ingresar al mercado negro para generar coimas.

"Me ordenaba dar las gasolinas, me lo ordenaba el comandante, dar a tal persona. El comandante Jimmy Grandez Sánchez. Me daba las ordenes de que tenía que hacer esto, tenía que llevar estos papeles a tal persona. Toda esa gasolina, la controlaba el comandante, la llevaba hasta la Comandancia", declaró.