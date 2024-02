Peaje de Puente Piedra: MML descarta construcción de ruta alterna a vía concesionada a Rutas de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) descartó la posibilidad de construir una ruta alterna al peaje de Puente Piedra, vía que se encuentra concesionada a Rutas de Lima.

A través de un comunicado, la MML apuntó que, junto con la Defensoría del Pueblo, realizaron "profundos" estudios de ingeniería los cuales demostraron que es "imposible" realizar un nuevo trayecto. También, indicó que informes de la entidad edil y la Defensoría han demostrado que el contrato vulneraría los derechos de la población.

Asimismo, la Municipalidad de Lima informó que ha despedido a los "corruptos exfuncionarios" se han prestado a producir "informes falsos vinculados a la corrupción".

Como se recuerda, el pasado 29 de enero, la concesionaria comunicó que ejecutarán la suspensión del cobro de peajes en la garita Chillón de Puente Piedra, siguiendo la medida cautelar interpuesta por el Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La empresa consideró correcto acabar con el creciente clima de hostilidad hacia sus trabajadores e instalaciones, por la falta de comunicación con el Poder Judicial, ya que hasta el momento no han sido notificados formalmente.

"A la fecha, RDL no ha sido formalmente notificada de la medida cautelar, motivo por el cual la misma no ha podido ser ejecutada. No obstante, lo anterior, su difusión pública ha derivado en que se hayan emitido distintos pronunciamientos y manifestaciones públicas que generan incertidumbre y confusión en los usuarios y población que utiliza nuestra vía del tramo Panamericana Norte", expresaron.