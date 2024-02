¡Atención! Contraloría advierte deficiencias en proyecto de mejoramiento de agua y alcantarillado de Ventanilla

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría del Perú advirtió hoy que el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) no cuenta con los terrenos necesarios para implementar nueve componentes del proyecto de mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de Ventanilla, en el Callao.

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, dicha entidad dio a conocer esta alerta, por la cual hicieron un llamado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"¡Falta de terrenos afectaría obra necesaria para llevar agua y alcantarillado a casi 300 mil habitantes de Ventanilla! Enviamos alerta al Ministerio de Vivienda sobre Programa Agua Segura para Lima y Callao", escribieron este martes 20 de febrero.

De tal modo, el organismo de control indicó que no se ha cumplido con un requisito previo a la convocatoria a procesos de selección y contratación de las obras correspondientes.

Según informaron, dicho proyecto fue declarado viable en marzo de 2018. Su objetivo es el de mejorar las condiciones en las que se ofrece el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en siete zonas de Ventanilla, en las cuales residen 291 mil 618 personas.

La convocatoria a licitación pública fue efectuada cinco años después, fijándose como fecha para el otorgamiento de la buena pro el 31 de enero de 2024. Pero uno de los postores efectuó cuestionamientos al proceso que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado debe resolver.

Evaluación de la Contraloría

Cabe mencionar que, la Contraloría revisó las bases del concurso y emitió un informe en el cual se indica que el PASLC "no cuenta aún con la disponibilidad de terrenos y/o saneamiento físico legal concluido para nueve componentes lineales y no lineales del proyecto al no haber culminado las gestiones para su obtención".

De tal manera, haría que el proceso de selección no se desarrolle adecuadamente o no culmine de manera satisfactoria, indicó la entidad.

Esto configuraría, según la Contraloría, incumplimiento de los artículos 32 y 41 de la Ley de Contrataciones del Estado. En ellos se establece que, en caso de contratación de ejecución de obras, la entidad debe contar con la disponibilidad física del terreno, siendo esta un requisito para poder convocar un proceso de selección.

Asimismo, la Contraloría indica que el PASLC no cauteló la vigencia de los puntos de diseño ni de las conformidades técnicas del proyecto para el sistema de utilización de media tensión eléctrica. De igual modo, en el listado de equipamiento estratégico se habría excluido equipos mínimos, como equipo topográfico y de estación, contemplados en el expediente técnico aprobado.

