Periodista alemán queda fascinado con la Gran Parada Militar y se luce bailando 'La Anaconda'

29/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fiestas Patrias dejó una escena que nadie esperaba. Un periodista alemán, que realiza su pasantía en Latina Noticias, no solo quedó fascinado con la Gran Parada Militar, sino que se dejó llevar por el ambiente. Rodeado de música, banderas y sonrisas, se unió al público y se lució bailando 'La Anaconda'.

Alemán vive su primera Fiestas Patrias en Perú

Beno llegó a Perú hace algunas semanas como parte de una pasantía en el área de noticias de Latina. Pero lo que ha vivido estos días va mucho más allá de lo que esperaba.

"Estoy feliz de poder vivir esta experiencia por primera vez", dijo con una sonrisa mientras veía cómo miles de personas acampaban desde la noche anterior para tener un buen lugar en la Gran Parada Militar.

Y es que lo que más le llamó la atención fue eso: ver a la gente llegar desde las 8 de la noche, dormir en la vereda o incluso no dormir nada, todo por no perderse el desfile.

"Me levanté como a las 2 y ya estoy muy cansado, entonces no me puedo imaginar cómo se sienten ellos, pero todos con una sonrisa... es espectacular", comentó, sorprendido por la entrega del público.

Para él, la energía de Fiestas Patrias no solo está en el desfile, sino también en el ambiente familiar, en cómo las personas celebran con cualquier pariente, sea cercano o no. "Yo veo que aunque sea el sobrino de tercer grado, las personas están muy emocionadas, no importa qué tan cercano sea el familiar", añadió.

Periodista alemán baila 'La Anaconda'

Durante su pasantía, Beno no solo ha trabajado en redacción o reportajes. También ha salido a grabar contenido para el canal de YouTube de Latina Noticias, ha probado la gastronomía local y ha acompañado a reporteros en distintas coberturas. O sea, se ha convertido en un todo terreno.

Y por si fuera poco, hasta aprendió a bailar al ritmo de 'La Anaconda'. Durante una transmisión en vivo, se animó a moverse con la música, y lo hizo tan bien que todos pensaron que ya había practicado antes. "Míralo al hombre. Ya ha practicado, creo", bromeó uno de los conductores al verlo bailar con soltura.

Como parte de esta experiencia, también participó en la premiación a algunas familias que destacaban por su alegría y entusiasmo en medio de la celebración. Sin duda, Beno se ha ganado el cariño del equipo de Latina y del público que lo ha visto en pantalla.

Así, en medio del desfile, la música y miles de asistentes celebrando con orgullo, el periodista alemán no solo cubrió la Gran Parada Militar, también se dejó contagiar por la alegría del momento. Fascinado por el ambiente patrio, terminó bailando 'La Anaconda' con total naturalidad.