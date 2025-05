Matías Succar revela que lloró tras la anulación de su primer gol con Alianza Lima: "De alegría y frustración"

20/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque el Estadio Alejandro Villanueva estuvo sin hinchas, Alianza Lima se impuso 2-0 a Alianza Universidad en la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. A los 93 minutos, Matías Succar logró un gol espectacular que el arquero no pudo alcanzar. Pero la alegría se convirtió en amargura cuando el VAR anuló el tanto por una posición adelantada.

El gol anulado de Matías Succar

Tras ingresar al minuto 88 por Barcos, Matías Succar anotó un golazo al 93' con un remate preciso al ángulo. El jugador de Alianza Lima se ilusionó con su primer tanto del año, pero la jugada fue revisada por el VAR y anulada por posición adelantada.

En redes sociales, los hinchas de Alianza Lima expresaron su enojo por la anulación del gol de Matías Succar. Muchos aseguran que el jugador no estaba en posición adelantada y que hubo un error en la calibración de las líneas del VAR.

¿Qué dijo Matías Succar sobre su gol anulado?

En conversación con L1 MAX, Matías Succar contó cómo vivió su primer gol del 2025 con la camiseta de Alianza Lima y la mezcla de emociones que sintió antes y después de que la jugada fuera anulada por offside. A pesar de la frustración, reafirmó su compromiso de seguir luchando por el equipo.

"(Lloré) En la cancha de alegría y en el vestuario de impotencia, de frustración, el fútbol es así. Me pone un reto que sigo alargándolo un poco más, pero voy a seguir luchando, trabajando en el día a día y apoyando al equipo para darle mi mejor versión y a la hinchada, con la que estoy muy agradecido", expresó el jugador de 26 años.

Succar habló, además, sobre lo que le expresó al árbitro Michael Espinoza cuando intentaba que su gol no fuera anulado: "Le dije a Michael que no me podía anular el gol ya que me había costado mucho, todo pasa por algo, voy a seguir trabajando y estoy con ganas de que puedo demostrar que estoy haciendo las cosas bien".

Finalmente, Matías Succar señaló que desea seguir contando con el apoyo de Néstor Gorosito para continuar ganando protagonismo y probar que merece la confianza del técnico.

Matías Succar confesó que, tras la anulación de su primer gol con Alianza Lima, la emoción fue tan grande que no pudo contener las lágrimas. A pesar de ese momento difícil, aseguró que seguirá esforzándose para dar lo mejor de sí y aportar al club blanquiazul.