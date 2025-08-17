Distrito de Lima este registró la temperatura más baja del invierno: 11°C durante la madrugada

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El frío llegó con fuerza a la capital. La madrugada de este domingo, Lima experimentó la temperatura más baja en lo que va del 2025. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la estación de monitoreo ubicada en La Molina alcanzó los 11 °C, una cifra que coloca a agosto como el mes con mayor rigor invernal en la ciudad.

El descenso se produjo bajo un cielo despejado, condición que favorece la pérdida de calor en la superficie terrestre durante la noche. Esto generó que los distritos de la zona este, alejados de la influencia marina, registraran los valores más fríos de la temporada.

#ElDato #Senamhi #MINAM Lima: distritos alejados del mar reportaron temperatura más baja del año. Estación en la Molina registró temperatura mínima de 11 °C. Valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la noche/madrugada en distritos al este de la capital pic.twitter.com/mNt7zXvCjQ — Senamhi (@Senamhiperu) August 17, 2025

Dana Oriana: el fenómeno que intensifica el frío

El meterólogo Matt Nieto explicó que no se trata únicamente de un comportamiento propio del invierno limeño. Detrás de este descenso está la presencia de la llamada Dana Oriana, un sistema atmosférico que modifica las condiciones habituales de la costa.

Al reducir la humedad y despejar los cielos, la Dana Oriana permite que las noches sean más frías. Por ello, distritos como Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina sienten con mayor crudeza la caída de la temperatura, en contraste con las zonas cercanas al litoral, como Miraflores o San Miguel, donde el océano ejerce un efecto moderador.

Nieto adelantó que este fenómeno seguirá influyendo hasta alrededor del 19 o 20 de agosto. Su impacto no solo se percibirá en la capital, sino también en otras ciudades de la costa centro y sur, como Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Agosto, el mes más helado del calendario limeño

Los registros históricos del Senamhi confirman que agosto suele ser el mes más frío del año en Lima. No se descarta que, en los próximos días, los termómetros marquen valores cercanos a los 10 °C, sobre todo en sectores alejados del mar.

Ante este panorama, el especialista recomendó a la población reforzar los cuidados frente a enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. El uso de ropa abrigadora, una buena alimentación y la atención preventiva en salud se vuelven esenciales para enfrentar el rigor del invierno.

El Senamhi continuará emitiendo reportes diarios sobre la evolución de las temperaturas, mientras la capital se prepara para vivir las semanas más gélidas del año.

