Santa Rosa: Crean Mesa de Trabajo para impulsar el desarrollo territorial y de la población peruana de Loreto

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) creó la Mesa de Trabajo para promover el desarrollo del distrito de Santa Rosa, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto.

El dispositivo oficializado a través de la Resolución Ministerial N.° 190-2025-PCM, de fecha 16 de agosto del 2025, tiene como objetivo formular una estrategia de intervención territorial orientada al fortalecimiento institucional y a la mejora de la respuesta estatal a las necesidades de bienes y servicios de calidad en favor de la población de esta zona del oriente peruano.

¿Quiénes conforman la Mesa de Trabajo?

De acuerdo con el texto promulgado en el diario oficial, la Mesa Técnica estará presidida por la Secretaría de Descentralización de la PCM, además de los representantes de los ministerios del Ambiente, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Producción, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

También la conformarán parte un representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, un representante del Gobierno Regional de Loreto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla y cuatro representantes de la sociedad civil organizada del distrito de Santa Rosa de Loreto, acreditados por dicha municipalidad.

Cabe precisar que, el grupo de trabajo deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución y tendrá vigencia hasta que asuma funciones el nuevo alcalde distrital desde enero del 2027.

Consideraciones importantes a tener en cuenta

De acuerdo con la resolución ministerial, el grupo de trabajo tiene entre sus funciones elaborar una agenda de desarrollo territorial que identifique las prioridades del distrito y contemple una propuesta de acciones e inversiones orientadas a mejorar, en el corto y mediano plazo, la calidad de vida de la población.

Asimismo, formulará una estrategia de intervención territorial sobre la base de esta agenda y podrá conformar subgrupos de trabajo, según las necesidades que se identifiquen.

El texto también establece que el grupo podrá solicitar asesoramiento, colaboración o aporte técnico a especialistas e instituciones públicas y privadas, nacionales o locales, sin que ello genere gastos al tesoro público.

Las entidades participantes deberán designar a sus representantes titulares y alternos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la norma. Por su parte, la Secretaría Técnica del grupo de trabajo está a cargo de la Subsecretaría de Articulación Regional y Local de la Secretaría de Descentralización, quien asume la responsabilidad administrativa y coordinaciones operativas de su funcionamiento.

De esta manera, desde la PCM continúan tomando acciones para hacer prevalecer la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto.