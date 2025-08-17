Hincha de Universitario prefiere jugar 'Crash' antes que ver la derrota crema ante Palmeiras

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El último jueves 14 de agosto, Universitario de Deportes vivió un duro momento frente a Palmeiras en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La derrota del equipo crema quedó marcada no solo en el marcador, sino también en un curioso episodio que se viralizó: un hincha decidió jugar 'Crash' desde su palco en lugar de ver el encuentro.

Hincha juega Crash en el Monumental

El partido de ida entre Universitario de Deportes y Palmeiras, jugado en el Estadio Monumental, no fue nada favorable para los dirigidos por Jorge Fossati.

Desde los primeros minutos, los brasileños impusieron su ritmo y controlaron gran parte del juego, logrando un contundente 4-0 a favor del equipo paulista. La afición crema, presente en el coloso de Ate, vivió un choque marcado por la impotencia y la frustración.

Entre tanto nerviosismo y expectativa, apareció un hecho que rápidamente se hizo viral en TikTok. Un usuario identificado como la_vidaconera compartió un video que mostraba a un hincha en un palco, pero no para mirar el partido, sino para disfrutar del popular videojuego 'Crash'.

La pantalla de televisión encendida y el mando en mano dejaron claro que, mientras miles de espectadores esperaban el inicio del choque, él tenía otros planes.

Reacciones en redes sociales

El video no tardó en sacar sonrisas entre los usuarios de TikTok, sobre todo considerando el resultado adverso de Universitario. Los comentarios no se hicieron esperar: "Ya jugaron con tu equipo", "Lo vi desde Oriente y se pasó todo el partido jugando", "Hubiera avisado por llevar mi mando", fueron algunas de las reacciones más comentadas.

Partido de vuelta de 'U' vs Palmeiras

Universitario de Deportes ya se prepara para enfrentar nuevamente a Palmeiras, esta vez en el Allianz Parque, el próximo jueves 21 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana).

La vuelta será clave para intentar revertir la complicada situación generada por el 4-0 en la ida. El equipo crema deberá salir con intensidad desde el primer minuto si quiere mantenerse con chances en la Copa Libertadores 2025 y darle una alegría a su hinchada.

El curioso episodio del hincha que prefirió jugar 'Crash' antes que seguir la derrota de Universitario ante Palmeiras quedó registrado en TikTok y se viralizó rápidamente. La jornada en el Estadio Monumental combinó la frustración del marcador con un toque de humor inesperado, mostrando que incluso en los peores momentos hay espacio para la diversión.