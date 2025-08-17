RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Deportes
Rumores de mercado

Alianza Lima se pronuncia sobre posible fichaje de Pedro Aquino tras salida de Erick Noriega

Franco Navarro Jr., nuevo gerente deportivo de Alianza Lima, se pronunció sobre los rumores de un posible fichaje de Pedro Aquino.

¿Pedro Aquino en Alianza Lima?
¿Pedro Aquino en Alianza Lima? (Difusión)

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/08/2025

Franco Navarro Jr., nuevo gerente deportivo de Alianza Lima, rompió su silencio en medio de los rumores que envuelven la posible llegada de Pedro Aquino tras la salida de Erick Noriega. Desde Matute, el directivo blanquiazul se pronunció sobre la chance de concretar un fichaje de último minuto y encendió la expectativa de los hinchas que aguardan novedades antes del cierre del libro de pases.

Erick Noriega se despide de Alianza

Alianza Lima afronta días de tensión deportiva debido a la próxima partida de Erick Noriega. El joven volante de 23 años está a punto de firmar por Gremio de Porto Alegre, lo que dejará un vacío importante para Néstor Gorosito.

El técnico argentino ya prepara los encuentros ante la U. Católica de Quito por Copa Sudamericana y el clásico frente a Universitario de Deportes por la Liga 1, donde la ausencia del futbolista comenzará a sentirse en el plantel, pues se había consolidado como pieza clave del equipo titular.

En medio de este panorama, surgió la interrogante sobre si la dirigencia buscará un reemplazo en tiempo récord. El nuevo gerente deportivo del club victoriano, Franco Navarro Mandayo, no esquivó el tema al ser consultado por la prensa.

Señaló que si bien el plantel actual deja satisfecho al cuerpo técnico, existen posibilidades de incorporar un refuerzo antes del cierre del libro de pases previsto para este lunes 18 de agosto.

"El libro de pases cierra el lunes. Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos. No podemos descartar nada hasta ese día", remarcó el directivo, dejando abierta la puerta a cualquier sorpresa de último minuto.

¿Pedro Aquino en Alianza Lima?

Uno de los nombres que más fuerza tomó en los rumores fue el de Pedro Aquino, jugador de la selección peruana. Sobre ese punto, Franco Navarro Mandayo prefirió no confirmar negociaciones, pero admitió que la dirección deportiva está atenta ante cualquier oportunidad del mercado.

Alianza Lima podría dar un golpe sobre la mesa si decide moverse a contrarreloj para reforzar el plantel pensando en los retos internacionales y en el clásico frente a su eterno rival.

Tras la partida de Erick Noriega, Franco Navarro Jr. señaló que Alianza Lima aún podría mover fichas antes que cierre el libro de pases. Explicó que, pese a sentirse satisfechos con la plantilla, siguen atentos a cualquier oportunidad, incluyendo la posible llegada de Pedro Aquino. La decisión final dependerá de la disponibilidad del mercado.

