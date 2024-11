¡Por su seguridad! Leones del Barrio Chino son cubiertos tras robo de sus esferas en Cercado de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decidió proteger con estructura de vidrio a los famosos Leones de Fu que adornan la entrada del Barrio Chino de la Calle Capón, en el Cercado de Lima, y así evitar que delincuentes roben nuevamente las esferas de dichos monumentos.

La Calle Capón es uno de los lugares más visitados, no solo por los peruanos sino también por extranjeros. En la entrada de este pasaje peatonal se presencian dos Leones de Fu, donados por el gobierno Chino en 2017 y los cuales, lamentablemente, quedaron destruidos en noviembre del año pasado por un reto que consistía en sacar las esferas de mármol que portaban.

Es ante este condenable acto vandálico que el municipio de Lima decidió proteger a los dos Leones de Fu con urnas de vidrio templado y arreglar los "colmillos" que fueron dañados por sujetos inescrupulosos.

Arreglan colmillos de los Leones de Fu y los protegen para evitar robos de sus esferas.

Es así como la mañana de hoy, los Leones de Fu aparecieron cubiertos para mantenerlos lejos del alcance de cualquier persona que intente dañarlos. Al presenciar la escena, los transeúntes y comerciantes felicitaron a las autoridades por tomar acciones que permitan garantizar la seguridad, ya que las esferas de las esculturas fueron robadas en reiteradas ocasiones.

"Se llevaron la bola del león, les sacaron los dientes y ahora colocan esas lunas para que no vuelva a pasar. Han visto a personas que se llevaron la bola, pero lamentablemente no se puede decir sus nombres. (...) Me parece muy bien (protegerlos con vidrio), va a estar más limpio", expresó un comerciante que labora en el cruce del Jr. Andahuaylas con la Calle Capón.