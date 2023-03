Presidenta Dina Boluarte anuncia que fenómenos de El Niño Costero y El Niño Global se presentarán este año

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que los fenómenos denominados como 'El Niño Costero' y 'El Niño Global' se registrarán en este año en nuestro territorio nacional.

Información del Senamhi

Según expresó la jefa de Estado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) fue el encargado de informarle que dichos eventos climáticos caerán en el Perú.

"Ya nos ha dicho el Senamhi que 'El Niño Costero' y 'El Niño Global' van a caer sobre nuestro territorio", reveló Boluarte Zegarra durante una conferencia de prensa.

¿Cuándo ocurrirán?

La mandataria indicó que en el país se estaría reportando la presencia de 'El Niño Costero' a mediados de abril o mayo, mientras que se prevé la llegada de 'El Niño Global' para diciembre o en enero del siguiente año.

"Respecto de 'El Niño Costero', nos indican que pudiese estar llegando a nuestro territorio a partir del mes de abril o mayo, y que 'El Niño Global' estuviese llegando en diciembre o enero del próximo año", detalló.

"En consecuencia, de marzo a abril, tenemos muy poco tiempo para trabajar de manera de fondo el cauce del río Piura, el de La Leche, hasta que no baje el caudal de los mismos. Tenemos que esperar que estos bajen para que inmediatamente podamos entrar a trabajar de manera seria", agregó.

Prevenir afectaciones

Dina Boluarte dijo que su Gobierno busca que los mencionados fenómenos no causen un grave impacto en la población, como lo ocurrido con las intensas lluvias generadas por el paso del ciclón Yaku en el Perú.

"Por eso nos convocamos en este Consejo Extraordinario, porque no queremos que nos vuelva a sorprender como el ciclón Yaku, en el que no se ha tenido, no solamente las herramientas necesarias, sino que también algunos alcaldes y gobernadores estaban mirando con recelo el uso de sus economías, aún teniendo el marco legal para atender las necesidades de sus provincias", manifestó.

Asimismo, la jefa de Estado señaló que el último jueves, 22 de marzo, sostuvo un encuentro con los funcionarios del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y Reconstrucción con Cambios, acompañada de los miembros del Gabinete Ministerial; ello con el objetivo de que se adelanten las acciones a tomar y se eviten afectaciones.

De tal manera, la presidenta Dina Boluarte se encargó de comunicar que en nuestro país se reportarán los fenómenos conocidos como 'El Niño Costero' y 'El Niño Global', que se estima lleguen al territorio a partir del siguiente mes.