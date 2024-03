Prestamype ofrece préstamos de hasta 600 mil soles: ¿Cómo acceder al crédito?

06/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para muchos no es novedad que acceder a préstamos con desembolsos altos en entidades bancarias es complejo si no cumples con todos los requisitos solicitados. A menudo, los solicitantes son rechazados por no contar con un historial crediticio o estar reportados de forma negativa en centrales de riesgo como Infocorp.

Además, para acceder a desembolsos muy altos, es necesario tener un historial crediticio extenso o ingresos altos que avalen tu capacidad de pago.

Sin embargo, debes saber que aquellos que no cumplen con estos requisitos tienen una segunda oportunidad de calificar a un préstamo en entidades más flexibles como Prestamype, una Fintech de préstamos registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) con más de 6 años de experiencia en el mercado peruano.

Pero, si te estás preguntando: ¿cómo puedes acceder a este desembolso?, la respuesta es simple: a través del préstamo de hasta S/600 mil de Prestamype. Conoce todos sus beneficios a continuación.

¿Cuáles son los beneficios del préstamo de Prestamype?

Desembolsos altos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil.

Tasa de interés mensual competitiva desde 1.20% mensual.

Plazos de 12, 18, 24, 36, 48 y hasta 60 meses que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Cronogramas hechos a tu medida: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Desembolso en menos de 15 días hábiles.

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS - Resolución N° 05939).

Obtén más información sobre el préstamo de Prestamype, AQUÍ.

Requisitos para calificar al préstamo de Prestamype

Para poder calificar al préstamo, solo debes contar con un inmueble como una casa, departamento, local o terreno que cumpla las siguientes condiciones:

Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa Metropolitana, Trujillo Metropolitano o Huancayo Metropolitano.

Debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.

Una vez que tu propiedad cumpla estas condiciones, estarás listo para calificar al préstamo de Prestamype. Descubre si pre-calificas en menos de 2 minutos, AQUÍ.