Rector de la UNALM asegura que demandas de estudiantes no ameritan toma de campus universitario

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el rector de la Universidad Agraria La Molina (UNALM), Américo Guevara, afirmó que, si bien las demandas de los estudiantes vienen siendo atendidas, estas no justifican la toma del campus, ya que afectan considerablemente el prestigio de la mencionada casa de estudios.

Rector rechaza toma del campus de la Agraria

En declaraciones a Exitosa, el rector de la Universidad Agraria indicó que, si no se han podido concretar los puntos planteados por los estudiantes, es porque primero se les solicitó la apertura de la puerta principal de la universidad, pedido que, hasta la fecha, no se ha cumplido. Además, Guevara aseguró que los representantes de esta medida iban incorporando nuevos temas en la agenda que se iban a tratar en la mesa de diálogo.

"Lamentablemente, no se ha podido concluir con los puntos que ellos han planteado porque, en primer lugar, la autoridad exigía que ello aperturaran la puerta como un acto de coordinación. Por otro lado, los estudiantes introducían, en la mesa de diálogo, términos u otras cosas que no estaban en agenda", señaló en un primer momento.

Enseguida, se refirió a los pedidos de los estudiantes, dejando en claro que todos ellos están siendo atendidos y que no existe ninguno que no pueda ser ejecutado para su respectiva satisfacción. No obstante, rechazó la toma de campus universitario, argumentando que solo daña la imagen de la casa de estudios.

"Todos los pedidos que ellos están haciendo, los hemos estado viendo y no hay ninguno que no se pueda satisfacer. (Además), no amerita una toma de local de esta naturaleza, que cause tanto daño a la Universidad Agraria (...), una de las más emblemáticas del país", agregó.

Morgan Quero se pronuncia tras toma de la UNALM

El ministro de Educación, Morgan Quero, fue consultado sobre la situación que atraviesa la UNALM, y sorprendió al cuestionar las acciones de los estudiantes, afirmando que estos "han hecho una toma violenta de las instalaciones".

"Entiendo que el rector está en un diálogo permanente con estos grupos que curiosamente están utilizando pasamontañas y han hecho una toma violenta de las instalaciones. Nosotros esperamos que se logren los acuerdos pertinentes", declaró a Exitosa.

De esta manera, se conoció que, al igual que Morgan Quero, el rector de la UNALM desacreditó la toma del campus universitario, argumentando que los pedidos de los estudiantes no ameritaba una medida de esa magnitud.