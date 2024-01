Renuncias en Defensoría del Pueblo: Es lamentable pero no sorprende, asegura exdefensor Walter Albán

En entrevista con Exitosa, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, se refirió a la renuncia de ocho adjuntos en la Defensoría del Pueblo durante gestión de Josué Gutiérrez y aseguró que es "lamentable, pero no puede sorprender".

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Albán se refirió a la labor de Gutiérrez en dicha institución y aseguró que este ingresó para "cumplir lo que el Congreso quiere".

De tal modo, el exdefensor del Pueblo detalló que Josué Gutiérrez se encarga de "respaldar" las iniciativas y las decisiones que puedan tomar algunos parlamentarios, que respaldaron su elección como actual titular de la Defensoría.

Al respecto, señaló que los adjuntos que presentaron su renuncia, no lograron compatibilizar con Gutiérrez debido a que tiene un "criterio muy instrumental de la institución". "No reúne las calidades de integridad, de trayectoria, de independencia ni mucho menos que la ley exige para una elección en el Congreso", agregó.

"Los adjuntos cada vez que le han planteado al defensor 'hay que actuar, hay que pronunciarse en esto' han encontrado una barrera ahí, porque el señor no está de acuerdo si es que él primero no consulta en el Congreso (...) Las personas se han ido como frustrando y alejándose de estos cargos", precisó.

Según Walter Albán, el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se negó a pronunciarse sobre la firma de Alejandro Soto, en la autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sin observar reconsideraciones, debido a que "quiere mantener la buena relación con el Congreso".

"Aprobar una norma de esta naturaleza, que el defensor del Pueblo no quiera pronunciarse me hace pensar lo peor. Creo que estamos ante una institución que no solo ya no protege los derechos de peruanos y peruanas si no que más bien se instrumentaliza para afectar estos derechos", manifestó a Exitosa, Albán.