San Antonio de Jicamarca: ¡Para llorar! Ancianos duermen en camiones de carga tras perderlo todo por paso del huaico

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conexión con Exitosa, se conoció que una pareja de ancianos duermen en camiones de carga tras perder todas sus pertenencias por el paso del huaico en San Antonio de Jicamarca. Los damnificados contaron que su vivienda terminó inundada en unos minutos por la intensidad del fenómeno meteorológico.

"Eso fue rápido y nosotros escuchábamos sonidos en la calle. Salimos, sonaba, nos preguntamos ¿Qué cosa suena así? Y el agua se metió adentro", contó la damnificada.

Vecinos apoyan a los ancianos

En reporte de Jacqueline Meza, se conoció que los vecinos de la zona se compadecieron de los octogenarios e intentan limpiar el terreno de los esposos para que puedan restablecerse en su morada. Sin embargo, las grandes cantidades de barro solo podrían retirarse con maquinaría especializada.

"Viene un vecino, se va otro, y así constantemente. Uno de los vecinos ha roto dos lampas, no había con qué trabajar y tuvimos que usar baldes. Con baldes estamos sacando el barro para acá afuera", narró una de las residentes de la zona.

En esa línea, serían los propios moradores del Valle Avenida Miguel Grau quienes habilitaron camiones de carga para que los señores puedan residir en su interior, de manera temporal, hasta que su casa sea habilitada nuevamente.

Los ancianos no presentan lesiones

Según precisó el reporte periodístico, la pareja no se encontraba al momento de la caída del huaico. Por ello, no presentan lesiones y no lograron salvar sus pertenencias y decenas de animales de corral.

Detalles del caso

En imágenes de Exitosa, se logró percibir que la mayor parte de la residencia está construida de materiales nobles. Por consiguiente, el barro ingresó por estas aperturas estructurales; ocasionando el perjuicio de la morada de los ancianos.

Los pobladores contaron a Exitosa que el señor Agapito López, damnificado por el huaico, es taxista mientras que Eugenia Maigua, su esposa, es ambulante. Asimismo, la pareja criaba animales de corral para su consumo y por pasión.

"Tenían conejos, cuarenta cuyes, gallinas. Ellos criaban estos animales, pero se dedicaban a vender esponjas de cocina de manera ambulante", dijo una de las vecinas.

Necesitan ayuda

La pareja de damnificados necesita ayuda para retirar el barro. Se requiere de maquinaria especializada. Asimismo, precisan de colchones ya que estarían durmiendo dentro de los camiones sin un soporte donde recostarse.

Las personas bondadosas que deseen apoyar a estos ancianos pueden comunicarse al siguiente número telefónico, que pertenece al propio Agapito López: 995443716.