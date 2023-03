Santa Anita: Balcón cayó encima de una madre y su hijo cuando compraban en bodega

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Terrible! El balcón de una vivienda cayó encima de una madre y su menor hijo cuando estos se encontraban comprando en una bodega ubicada en el distrito de Santa Anita.

Fuertes lesiones

El menor fue dado de alta en el hospital Bravo Chico, pero ambas víctimas han tenido que ser derivados a la clínica La Luz, en Lince, porque aún presentan fuertes lesiones. El pequeño camina con dificultad y la sutura de 20 puntos que se le hizo a la mujer aún drena líquido.

Maltratada por autoridades

En declaraciones exclusivas para Exitosa, la señora afectada, Guisela López Marmanillo, reveló que también ha sido maltratada por las autoridades municipales y criticó que el alcalde de Santa Anita, Olimpo Alegría, no se haya comunicado con ella.

"Me han dicho que no grabe nada ahí porque perjudica ahí a la municipalidad, pero yo les digo (que) si es culpa de la municipalidad también, por no ir a fiscalizar. Si no van las cámaras, no van los reporteros, la Fiscalía no va o de repente los de Fiscalización tampoco van a esa casa ¿Cómo les han dado permiso? El alcalde tampoco se ha comunicado conmigo, nada", expresó.

En esa línea, recalcó que el personal de Fiscalización se acercó tarde a la zona de los hechos y ello fue únicamente porque los miembros de prensa acudieron a informar sobre el caso.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El primo de Guisela López, Wilfredo Serrato Marmanillo, se encuentra apoyando en estos momentos a la señora y contó como fue que esta madre soltera sufrió dicho suceso junto a su pequeño hijo.

"El menor sale, la ve a su mamá contenta que viene del trabajo, se acerca con ella y está comprando en la tienda para su comida. En el transcurso que están comprando es que el techo se viene abajo, le rompe la cabeza a mi prima", precisó en nuestro medio.

"Mi prima sangrando, con toda la sangre en la cara, ha ido a sacar del escombro a su hijo [...] lo ha cargado, su hijo gritaba 'mamá, no me quiero morir' porque toda la sangre de mi prima le caía", agregó.

Asimismo, este familiar contó que cuando fueron a la Municipalidad de Santa Anita para pedir el apoyo correspondiente, les manifestaron que no querían que hagan un "show" dentro de las instalaciones.

Necesitan ayuda

La mujer trabaja como profesora, pero debido al accidente no podrá laborar y sus pequeños tampoco podrán asistir a estudiar. La señora Guisela es el único sustento económico de su hogar, por ello sus familiares están solicitando que se les brinde ayuda para reunir los recursos necesarios y poder cubrir gastos.

Para aportar con cualquier ayuda, se encuentra disponible el número de su sobrina Corina Carrasco López - 985 509 945 (Plin) - y el de su primo Wilfredo Serrato Marmanillo - 946 416 641 (Yape).

Toda colaboración será destinada a esta madre y su menor hijo, quienes sufrieron graves lesiones y se encuentran en una difícil situación económica, luego de que un balcón les cayó encima cuando se disponían a comprar en una bodega de Santa Anita.