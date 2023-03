"Fue un milagro de dios": Sobrevive joven que fue acuchillado en la cabeza por resistirse a robo en SJL

Una historia de resistencia. Un joven que fue atacado en San Juan de Lurigancho (SJL) hace poco más de una semana sobrevivió tras ser acuchillado en la cabeza con un utensilio de cocina. Su nombre es Luis Infanzón Yataco, un joven de 19 años que casi pierde la vida por resistirse al robo de su celular.

El también obrero de construcción había sido inducido a un estado de coma debido a la magnitud de sus heridas. De hecho, su madre cuenta que los doctores del Hospital Bravo Chico de SJL ya habían perdido las esperanzas, por eso considera que lo ocurrido con su hijo es un milagro.

Tras pasar por este difícil episodio en su vida, el también padre de familia agradeció a Dios por esta nueva oportunidad tras ser víctima del ataque de unos delincuentes. "Gracias a Dios, hoy estoy en mi familia, recuperándome poco a poco, tranquilo", indicó.

De acuerdo a la información de la Policía, Luis Infanzón se dirigía desde su hogar hacia la casa donde se encontraba su hijo de 2 años, cuando fue sorprendido por criminales en el parque San Silvestre de SJL.

La víctima cuenta que producto del atentado contra su vida, no recuerda nada, salvo cuando era trasladado al centró médico. No obstante, el joven de 19 años fue hallado sangrando con el cuchillo de cocina de 15 centímetros incrustado en su cabeza, lo que derivó en un traumatismo encefalocraneano.

"No recuerdo mucho, solo que me subieron a la patrulla para llevarme al hospital, trataban de darme ánimos para que no cerrar los ojos, pero el dolor era muy fuerte", cuenta.