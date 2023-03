Santa Rosa de Quives: Familia se prestó S/ 50 mil del banco para ampliar su negocio y lo perdió todo por el huaico

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una familia en Santa Rosa de Quives contó que solicitó un préstamo al banco de 50 mil soles para aumentar la capacidad operativa de su negocio; sin embargo, lo perdieron todo tras el paso de un huaico hace unos días.

En una entrevista con Exitosa, uno de los afectados, identificada como Erika García, reveló que ese dinero estaba destinado a la remodelación de su restaurante; puesto que tenía uno en condiciones modestas durante más de 10 años.

Perdieron todo tras desbordamiento de laguna Yarcan

Además, sostuvo que ninguna autoridad de su localidad se ha acercado para brindarle una mano sacando los escombros de su vivienda y entregándoles víveres de primera necesidad para sobrevivir.

"He perdido todo. Mis cosas están en el río y la casa llena de lodo, nadie nos viene ayudar. Desde ayer me encuentro trabajando con mi esposo y no hay apoyo, lo necesitamos económica y moralmente. El préstamo es lo que más me preocupa, por qué de dónde vamos a pagar, no tenemos con qué laborar", declaró a nuestro medio.

Por su parte, el esposo de García, Enrique López, exhortó que personal de la jurisdicción asista y remueva los objetos que el desborde de la laguna Yarcan trajo consigo. "Todo es un desastre, estamos pidiendo que nos socorren con personal para retirar los escombros, no tenemos plata", expresó enérgicamente.

En ese sentido, los damnificados instaron que se les proporcione una solución, con el objetivo de seguir trabajando y "levantarse" de los embates de la naturaleza en estas horas. Además, apuntó que se hallan durmiendo en una carpa que algunos transeúntes les regalaron para que puedan pasar la noche.

"Solicitamos a las autoridades a que vengan a colaborar, también con maquinaria. Me siento muy mal porque no tengo ni un lugar para dormir, no hay como trabajar y pedimos que alguien nos apoye para podernos levantar", enfatizó de manera conmovida.

Piden ayuda a ministra de Vivienda

Para finalizar, López hizo un llamado a la titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez De Cuéllar, con el propósito de que pueda constatar el panorama de la zona y envíe alimentos, artefactos y ropa. "Que la ministra de Vivienda que nos ayude con al menos una cocina para poder emprender de nuevo", concluyó.

De esta manera, la familia de López García viene solicitando apoyo para que puedan saldar el préstamo de 50 mil soles que ostentan, luego de retirar dicho monto para la reconstrucción de su restaurante. Para cualquier ayuda, comunícate con Erika García al siguiente número: 926 409 234.