Papa León XIV recuerda el legado de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y otros santos peruanos durante encuentro con los obispos

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV puso en valor el legado de los principales santos peruanos durante su encuentro con los obispos del país, en el segundo día de su visita apostólica al Perú.

En su discurso, el sumo pontífice recordó las enseñanzas de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres , y destacó cómo sus vidas representan ejemplos de fe, humildad y servicio a las personas más vulnerables.

Durante el encuentro, el pontífice expresó su entusiasmo por las actividades y reuniones que tiene previstas durante su visita apostólica, que comenzó en la víspera y culminará el lunes 16 de noviembre.

Además, recordó que el lema de su recorrido por el país es "Abramos el corazón", una frase que invita a la conversión, la comunión y la misión. Según explicó, este mensaje también representa un llamado para que los obispos reconozcan el camino recorrido junto al pueblo, identifiquen los desafíos pendientes y orienten sus esfuerzos hacia la construcción de un futuro de esperanza.

Papa León XIV hizo especial énfasis en la figura de Santa Rosa de Lima

Durante su intervención, el sucesor de Pedro hizo especial énfasis en la figura de Santa Rosa de Lima, cuya entrega a los más necesitados y profunda vida de oración consideró fundamentales para comprender el verdadero sentido de la labor apostólica.

"Pensemos en santa Rosa de Lima, su oración y entrega a los necesitados nos recuerdan que la fecundidad apostólica depende de nuestra unión con el Señor, por ende, del cuidado de nuestra propia vida espiritual", manifestó el pontífice ante los representantes de la Iglesia peruana.

De esta manera, León XIV destacó que el ejemplo de los santos continúa siendo una referencia para quienes ejercen su labor religiosa, especialmente en un contexto donde la cercanía con las personas y la atención a sus necesidades cobran especial importancia.

Papa León XIV destaca enseñanzas de San Martín de Porres y otros santos

El papa también recordó a San Martín de Porres y San Juan Macías, quienes, desde la humildad, enseñaron a reconocer la presencia de Cristo en las personas más pequeñas y vulnerables de la sociedad.

En esa línea, resaltó que sus vidas permiten comprender que la caridad no necesariamente comienza con grandes acciones, sino con gestos cotidianos que demuestran solidaridad y empatía hacia los demás.

"De estos santos aprendemos que la caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta y nos recuerdan que ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social", enfatizó.

Asimismo, mencionó a San Francisco Solano, de quien destacó sus enseñanzas sobre la importancia de cruzar fronteras para anunciar el Evangelio. También hizo referencia a Santo Toribio de Mogrovejo, quien comprendió que su misión religiosa requería mantenerse cerca de las comunidades.

De esta manera, León XIV aprovechó su encuentro con los representantes de la Iglesia peruana para recordar que el legado de los santos no debe quedarse únicamente en la memoria religiosa, sino convertirse en una guía para las acciones cotidianas.

Su mensaje puso en primer plano la importancia de la solidaridad, la cercanía con quienes más necesitan ayuda y el compromiso de construir una sociedad donde nadie sea excluido.