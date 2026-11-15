Periodista argentina llama "tribus" a pueblos indígenas durante cobertura del papa León XIV en el Perú

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una periodista argentina que llegó al Perú para cubrir la visita del papa León XIV generó atención por utilizar la palabra "tribus" al referirse a los pueblos indígenas de la Amazonía. Se trata de Mercedes Ninci, reportera de Radio Mitre, quien realizó un despacho durante el encuentro celebrado en Pucallpa.

Utilizó la palabra "tribus" durante su despacho

La periodista empleó esa denominación mientras describía la reunión del pontífice con representantes de las comunidades amazónicas. Durante su intervención, explicó que los dirigentes buscaban llamar la atención sobre la tala ilegal de árboles y la minería que afecta sus territorios.

"Y en estos momentos el Papa está reunido con los líderes de las tribus, que fundamentalmente lo que le están pidiendo es que termine la tala ilegal de árboles, que están depredando toda el Amazonas, y además que terminen con la minería ilegal", señaló.

La reportera volvió a utilizar el mismo término al explicar las consecuencias de la extracción ilegal de oro y la contaminación de los ríos. Allí, describió cómo estas actividades afectan a las poblaciones que viven cerca de las zonas de explotación minera.

"Son los que sacan el oro al costado de los ríos, los dragan y contaminan todo el agua de las tribus, entonces ¿qué pasa? Esa gente se termina viniendo a la ciudad, a los lugares más alejados de la ciudad y termina viviendo en condiciones malísimas", sostuvo.

La palabra también apareció en la publicación de Radio Mitre en su cuenta oficial de X, donde la emisora acompañó el video con el siguiente mensaje: «El encuentro del papa León XIV con los líderes de las tribus de la Amazonía peruana». De esta manera, el término estuvo presente tanto en el despacho como en el texto difundido por el medio argentino.

Perú reconoce 55 pueblos indígenas u originarios

Según el Ministerio de Cultura, el Perú reconoce 55 pueblos indígenas u originarios: 51 amazónicos y cuatro andinos, que hablan 48 lenguas. El encuentro con el papa León XIV se realizó el domingo 15 de noviembre en Pucallpa, donde representantes expusieron sus demandas.

Post.

Durante la reunión, los dirigentes abordaron problemas como la deforestación, la minería ilegal, la contaminación de los ríos y las amenazas contra defensores de sus territorios. El pontífice escuchó sus testimonios y recibió sus preocupaciones sobre la protección de la Amazonía peruana.

El episodio protagonizado por Mercedes Ninci se suma a la controversia generada por otro periodista argentino durante la visita papal. Se trata de Nelson Castro, quien calificó a Chiclayo como una "ciudad precaria" durante una transmisión periodística.